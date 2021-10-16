İkinci el otomobilde ölümcül hile! Araç alırken bunlara dikkat | Ekspertiz yapılırken nelere dikkat edilmeli?

AIRBAG İPTALİ REVAÇTA

İşin, pert veya kazalı otomobilleri alarak sıfırdan yeni otomobil hâline getirmeye kadar vardığını anlatan Tarcan "Bizim çok tecrübeli ve kaliteli ustalarımız var. Ancak bazı fırsatçılar da ne yazık ki piyasada yer alıyor. Çok detaylı ve temiz işlem yapılan otomobiller de geliyor. Normal bir ekspertize gidildiğinde bile anlaşılmayacak profesyonellikte oyunlar görüyoruz. Mesela iki otomobili kaynakla birleştirmek, sürücü açısından ölüme davetiye çıkarmak demek. Fabrikadan çıktığı hâli ile kaynak yapıldıktan sonraki hâlinin bir olması mümkün değil" dedi. Airbag iptali konusuna da değinen Tarcan "Otomobili alıp ekpertize götürüyorsunuz. İnanın airbag'i açıp içinde var mı yok mu bakmıyorlar bile. Otomobilin beyninde airbag görülüyor ama içi boş. Ya da emniyet kemeri direnç görmüş ise otomobil bir kazaya karışmıştır demek oluyor. Bu direnci bile yeniden sabitleyebiliyorlar" diye konuştu. Kaza anında hayat kurtaran 'airbag'lerin içi boş olabilir.

KİLOMETRE DONDURMA YENİ ÇIKTI

Son dönemdeki en popüler işlemin, kilometre dondurma olduğunu ifade eden Tarcan şunları kaydetti: Kilometre düşürme işlemini otomobilin ekranını söktüğünüzde anlayabilirsiniz. Ama bir cihaz yardımıyla bu kilometreyi donduruyorlar. Bu küçük parça otomobilin ekran saatine takılıyor. Siz isterseniz 300 bin kilometre yol yapın, otomobilin menzili yükselmiyor.

Bazı galericilerin ekspertizlerle anlaştıklarını dile getiren Tarcan "Bu işi ahlakı ile yapanların dışında, suistimal eden yerler de var. Galerici sizi bir ekpertize yönlendiriyor. Ancak o şirket, galerici ile anlaşmalı. Dolayısıyla iyi not veriyor. Siz de çıplak gözle anlayamayacağınız için gönül rahatlığıyla aracınıza biniyorsunuz. Sonra satarken başka bir ekpertizde durum ortaya çıkıyor. Ancak galericiye gidip bunu anlatsanız bile bir sonuç alamıyorsunuz" dedi.