İngiltere ve Litvanya'dan teklifler var! Avrupa'da yaşanan TIR şoförü sıkıntısına Türkler çare olacak

Türkiye ve Uluslararası Tır Ağır Vasıta Şoförleri Derneği (UTSYD) Başkanı Sedat Kaplan, "Avrupa'daki tır şoförü ihtiyacını karşılayabilecek durumdayız. Güvenilir ve işinin ehli insanlarla biz bu işe talibiz." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin İngiltere ve AB ülkelerinde ortaya çıkan şoför ihtiyacını rahatlıkla karşılayabileceğini belirten Kaplan, İngiltere ve Litvanya gibi ülkelerde bulunan şirketlerden şoför talebi aldıklarını söyledi.

Kaplan, "Litvanya'daki bir şirket tarafından geçtiğimiz günlerde bize bir teklif geldi. Bizden 300 şoför talep ediyorlar. Biz şu anda bu talebi değerlendiriyoruz. Onu karşılayacağız. İngiltere ile ilgili olarak bize gelenler oldu. Geçen hafta toplantı yaptık. Protokollerimizi de yapacağız. Şoförlerimizi İngiltere'ye götürdüğümüz zaman mağdur olmamaları için biz onların garantisi olacağız" dedi.

Kaplan, 3 aylık kısa bir vizenin yurt dışına gitmek isteyen şoförler açısından mantıklı olmadığını ifade ederek, "3 aylık vize verildiğini duyduk. Biz gelen tekliflere uzun dönem olursa evet diyeceğiz" şeklinde konuştu.