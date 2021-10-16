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    Tohum ödemeleri hesapta (Ekonomi haberleri)

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kırsal kalkınma, sertifikalı tohum kullanımı ve sertifikalı tohum üretimi kapsamında dün itibariyle üreticiye toplam 55 milyon 290 bin liralık destekleme ödemesine başladıklarını söyledi.

    Tohum ödemeleri hesapta

    Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kırsal kalkınma, sertifikalı tohum kullanımı ve sertifikalı tohum üretimi kapsamında dün itibariyle üreticiye toplam 55 milyon 290 bin liralık destekleme ödemesine başladıklarını söyledi. "Ülkemizde istihdam edilen 4.8 milyon kişinin yüzde 41'i kadın" diyen Pakdemirli, IPARD programında 4 bin 484 kadın yatırımcıya 2.7 milyar lira hibe desteği sunulduğunu, Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi'nde destek sağlananlar arasında kadınların oranının yüzde 50, Genç Çiftçi Projesi'nde ise yüzde 60'a ulaştığını anlattı. Bakan Pakdemirli, "Son 19 yılda yaklaşık 250 bin faaliyetle 3 milyondan fazla kadınımıza tarımsal konularda eğitim verdik. Son 3 yılda ise yaklaşık 50 bin faaliyette 925 bin kadın çiftçimiz eğitim aldı" şeklinde konuştu.

    5.2 MİLYON ÇİFTÇİNİN 2.1 MİLYONU KADIN
    Türkiye     Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, tarım sektöründe istihdam edilen 5 milyon 60 bin kişiden 2 milyon 108 bininin kadın olduğunu belirterek, "Tarım sektöründe çalışanların yüzde 41.66'sını kadınlar oluşturmaktadır. Kadın çiftçiler tarımın görünmez kahramanlarıdır" ifadesini kullandı. Kadın çiftçilerin sosyal güvenlik hakkına sahip olduğunu ve devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Bayraktar, "Pozitif ayrımcılığı hak eden kadın çiftçilerimizin sosyal güvenlik sistemine katılımının desteklenmesi ve genç kadın çiftçilerimizi tarımda tutmak için teşvik edici önlemler alınmalıdır" ifadelerini kullandı.

    BALİKESİR'DEN MUZ HAMLESİ
    Balıkesir'de     bir üretici jeotermal sudan faydalanarak oluşturduğu serada muz üretimine başladı. İlk muz fideleri toprak ile buluşurken, yatırımı yapan şirketin yönetim kurulu üyesi Mehmet Mutlu, 11 ay sonra alınacak ilk ürünlerle İstanbul, Bursa gibi büyük pazarları hedeflediklerini söyledi.

        ERZURUM'DA DÖRT MEVSİM DOMATES
        Kışın         çetin geçtiği Erzurum'da termal kaynak ve biyokütlesel atıklarla her mevsim domatesin üretilebileceği seraların kurulumuna başlandı. Aziziye'nin Ilıca semtindeki 13 dönümlük arazideki proje ile aylık 25 ton domates üretilecek.

        BENZİN ZAMMI ÖTV'DEN
        Akaryakıtta         uygulanan eşel mobil sistemi ile her gün yaklaşık 203 milyon liralık vergi vatandaştan alınmıyor. Böylece yapılan zamlar pompaya yansıtılmadan ÖTV'den karşılanmış oluyor. Bu çerçevede benzinde litre başına 2,30, motorinde 2,05 lira vergiden vazgeçilmiş oluyor. Bu arada benzin ve motorine gelecek zamların bir kısmı da yine eşel mobil ile ÖTV'den karşılanacak. Benzinin litre fiyatına 37 kuruş, motorine ise 41 kuruş zam yapıldı. Benzin zammı pompaya 14 kuruş olarak yansırken, 23 kuruşluk kısmı ÖTV gelirinden karşılanacak. Motorinde ise 41 kuruşluk zam pompaya yansıyacak. İstanbul'da benzin ve motorin 7.93 lira olarak satılacak. Öte yandan Enerji Bakanı Fatih Dönmez, "Azerbaycan ile 2024 sonuna kadar geçerli 11 milyar metreküplük ilave doğalgaz anlaşması yapıldı" dedi. Dönmez, Türkiye'nin, dünyanın ciddi bir arz kriziyle karşılaştığı dönemi sıkıntısız şekilde atlatacağını vurguladı.

        AVRUPA'NIN GÜVENCESİ TÜRKİYE
        Enerjide merkez ülke olma hedefine emin adımlarla ilerleyen Türkiye, Azeri ve Rus gazının da Avrupa'ya taşındığı ülke olarak enerji arzında stratejik bir noktaya yükseldi. TürkAkım ve TANAP projeleriyle Türkiye'den Avrupa'ya akan toplam gaz miktarı 18.6 milyar metreküpü aşarak rekor kırdı. Bu iki projeden Türkiye'ye bu yıl akan gaz ise 12.5 milyar metreküpü aştı. Barış ŞİMŞEK.

            2.8 MİLYON TL BİLEKTE
            İsviçreli             lüks saat üreticisi Patek Philippe, 3 yeni saatini görücüye çıkardı. Bunlardan 309 bin 893 dolarlık (yaklaşık 2.8 milyon lira) fiyat etiketine sahip model dikkatleri çekti. Bu saat arduvaz gri kadranı ile 18 ayar pembe altından üretildi.

            EN PAHALISI HAALAND
            KPMG Football Benchmark ekibi piyasa değeri en yüksek 10 oyuncuyu araştırdı. Borussia Dortmund'un Norveçli yıldızı Erling Haaland, 144 milyon 200 bin euroluk değeriyle zirveye oturdu. Mbappe, 139 milyon 500 bin euro değeriyle ikinci, Harry Kane ise 121 milyon 200 bin euroyla üçüncü oldu.

            KADINLARA ÇAĞRI
            SIEMENS Healthineers Türkiye, Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı kapsamında özel bir çalışmaya imza attı. Şirket, meme kanserine karşı rutin kontrollerin önemine dikkat çeken farkındalık filmiyle, yaşamda her türlü fedakarlığı üstlenen kadınları, kendi sağlıkları konusunda 'önce ben' demeleri için teşvik ediyor. Siemens Healthineers Türkiye Genel Müdürü Enis Sonemel, "#önceben farkındalık çalışmamızla bu konudaki bilinci artırmak ve erken teşhisin önemini bir kez daha hatırlatmak istedik" diye konuştu.

                ŞEHRİN RİTMİ İÇİN KOLEKSİYON
                U.S. Polo Assn., sonbahar koleksiyonunu 'Şehrin Ritmi' temasıyla hazırladı. Her yaş için tasarımların yer aldığı koleksiyonda, sıcak sonbahar tonları dinamik form ve kalıplarla bir araya getirildi. Erkek koleksiyonunda yünlü pantolonlar ve armalı deri montların birlikteliği sokaktan gelen ilhamı yansıtıyor. Kadın koleksiyonunda ince dolumlu, kaz tüyü yelekler mevsim geçişlerinin favori kombin tamamlayıcıları arasında yer alıyor.

                80 ÜLKEYE EV SATTIK
                Ocak-Eylül döneminde yabancı yatırımcıya 37 bin 479 konut satılırken, Mars Investment İcra Kurulu Başkanı Hakan Bucak, "ABD ve Avrupa'dan gelen yatırımlarda 3 kat, Asya'dan gelen yatırımlarda ise 2 kat artış var. 80 farklı ülke vatandaşına konut sattık" dedi.
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                Bursa’da tarihi silüet gün yüzüne çıkıyor
                Haberler Ekonomi Tohum ödemeleri hesapta (Ekonomi haberleri)
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