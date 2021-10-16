Tohum ödemeleri hesapta (Ekonomi haberleri)

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, kırsal kalkınma, sertifikalı tohum kullanımı ve sertifikalı tohum üretimi kapsamında dün itibariyle üreticiye toplam 55 milyon 290 bin liralık destekleme ödemesine başladıklarını söyledi. "Ülkemizde istihdam edilen 4.8 milyon kişinin yüzde 41'i kadın" diyen Pakdemirli, IPARD programında 4 bin 484 kadın yatırımcıya 2.7 milyar lira hibe desteği sunulduğunu, Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi'nde destek sağlananlar arasında kadınların oranının yüzde 50, Genç Çiftçi Projesi'nde ise yüzde 60'a ulaştığını anlattı. Bakan Pakdemirli, "Son 19 yılda yaklaşık 250 bin faaliyetle 3 milyondan fazla kadınımıza tarımsal konularda eğitim verdik. Son 3 yılda ise yaklaşık 50 bin faaliyette 925 bin kadın çiftçimiz eğitim aldı" şeklinde konuştu.
5.2 MİLYON ÇİFTÇİNİN 2.1 MİLYONU KADIN
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar, tarım sektöründe istihdam edilen 5 milyon 60 bin kişiden 2 milyon 108 bininin kadın olduğunu belirterek, "Tarım sektöründe çalışanların yüzde 41.66'sını kadınlar oluşturmaktadır. Kadın çiftçiler tarımın görünmez kahramanlarıdır" ifadesini kullandı. Kadın çiftçilerin sosyal güvenlik hakkına sahip olduğunu ve devlet tarafından desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Bayraktar, "Pozitif ayrımcılığı hak eden kadın çiftçilerimizin sosyal güvenlik sistemine katılımının desteklenmesi ve genç kadın çiftçilerimizi tarımda tutmak için teşvik edici önlemler alınmalıdır" ifadelerini kullandı.
BALİKESİR'DEN MUZ HAMLESİ
Balıkesir'de bir üretici jeotermal sudan faydalanarak oluşturduğu serada muz üretimine başladı. İlk muz fideleri toprak ile buluşurken, yatırımı yapan şirketin yönetim kurulu üyesi Mehmet Mutlu, 11 ay sonra alınacak ilk ürünlerle İstanbul, Bursa gibi büyük pazarları hedeflediklerini söyledi.