Tohum ödemeleri hesapta (Ekonomi haberleri)

BENZİN ZAMMI ÖTV'DEN

Akaryakıtta uygulanan eşel mobil sistemi ile her gün yaklaşık 203 milyon liralık vergi vatandaştan alınmıyor. Böylece yapılan zamlar pompaya yansıtılmadan ÖTV'den karşılanmış oluyor. Bu çerçevede benzinde litre başına 2,30, motorinde 2,05 lira vergiden vazgeçilmiş oluyor. Bu arada benzin ve motorine gelecek zamların bir kısmı da yine eşel mobil ile ÖTV'den karşılanacak. Benzinin litre fiyatına 37 kuruş, motorine ise 41 kuruş zam yapıldı. Benzin zammı pompaya 14 kuruş olarak yansırken, 23 kuruşluk kısmı ÖTV gelirinden karşılanacak. Motorinde ise 41 kuruşluk zam pompaya yansıyacak. İstanbul'da benzin ve motorin 7.93 lira olarak satılacak. Öte yandan Enerji Bakanı Fatih Dönmez, "Azerbaycan ile 2024 sonuna kadar geçerli 11 milyar metreküplük ilave doğalgaz anlaşması yapıldı" dedi. Dönmez, Türkiye'nin, dünyanın ciddi bir arz kriziyle karşılaştığı dönemi sıkıntısız şekilde atlatacağını vurguladı.