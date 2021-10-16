Ev alacaklar müjde! 1,37 faizle 200 bin TL konut kredisi havalara uçuracak! Ziraat Bankası konut kredi hesaplama ekranı!

Ziraat Bankası kampanya ile müşterilerini konut sahibi yapmaya devam ediyor. 200.000 TL'ye 120 ay vadeli yüzde 1,37 faiz oranı ile konut kredisi vermeye devam ediyor. Ekspertiz değeri 500.000 TL ve altında olan konutlara ekspertiz değerinin %90'ına kadar, 500.000 TL'nin üzerinde olan konutlara ise ekspertiz değerinin %80'ine kadar 180 aya varan vadeler ile kredi fırsatı sunan Ziraat Bankası ayrıca krediye konu gayrimenkul üzerine ipotek de tesis edebilme imkanı sağlıyor. Gerekli şartlar halinde ek teminat talep edebilen Ziraat Bankası, bireysel kredi kullanan müşterilerine hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası ürünleri de sunmaktadır.
ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI
- Başvuru Formu,
- Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi,
- Çalışma durumunuza göre gelir belgesi,
- Serbest Meslek Mensupları için, bağlı oldukları meslek kuruluşundan alınan üyelik belgesi fotokopisi,
- Tüzel kişiliklerin ortağı olan kişilerden ortağı olduğunuz şirkete ait ana sözleşmenin yayımlandığı ticaret sicil gazetesi/gazeteleri fotokopisi,
- Satın alınmak istenen konutun tapu belgesi fotokopisi,
- Şubece talep edilebilecek diğer belgeler
100000 TL Ziraat Bankası konut kredisine şubeler, web sitesi, Ziraat mobil, internet şubesi, ATM ve çağrı merkezi üzerinden başvuru yapılabiliyor.
www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/krediler/konut-gayrimenkul/konut-kredisi
Ziraat Bankası Konut Kredisi
Ziraat Bankası aracılığı ile konut kredisi alacak olan kişiler 120 ay vade fırsatından faydalanarak, düşledikleri evlerine sahip olabilirler. 120 ay vadeden faydalanarak satın alacağınız konutun ekspertiz değerinin %80 seviyesine kadar kredi çekebilirsiniz. Kalan değeri peşin bir şekilde ödemeniz gerekmektedir. Gayrimenkul üzerinde ipotek konur ve banka gerekli görülen hallerde ek teminat isteyebilir. Ziraat Bankası'ndan konut kredisi almanız durumunda kredi sürecinizde hayat, konut ve deprem sigortası da otomatik olarak yapılacaktır. Konut kredisi vadesi sabit faiz oranları ile değişebilmekte. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.