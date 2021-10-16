Anında hesaplara yatırılıyor! 3.000 TL, 5.000 TL, 10.000 TL ihtiyaç kredisi! İNG, Akbank ve Halkbank başvuru şartları...

Kamu bankası olan Halkbank, özel bankalar İNG ve Akbank banka müşterileri amacıyla düşük tutarlarda gereksinim kredisi amacıyla fırsatlar sunmakta. Her ne kadar bankaların bu gereksinim kredisi paketi amacıyla uyguladıkları faiz oranları yüksek olsa da müşterilerinin acil nakit gereksinimleri amacıyla kredi olanağı sunuyorlar.
Halkbank Emekli Mini Kredi Nedir?
Maaşını Bankamızdan alan veya maaşını Bankamıza aktarmayı taahhüt eden emekli müşterilerimizin 5.000 TL'ye kadar olan nakit ihtiyaçları için aylık %1,58 faiz oranı ve bütçelerine uygun geri ödeme seçenekleriyle 36 ay vadeli kredimizdir.
Tutar ve Ödeme Koşulları
5.000 TL'ye kadar kredinizi aylık %1,58 faiz oranıyla tahsis ücretli olarak kullanabilirsiniz.
Kredi ödemelerinizi;
Aylık eşit taksitli,
Artan taksitli,
Azalan taksitli,
3 ayda bir eşit taksitli,
Serbest ödemeli olarak yapabilirsiniz.
Yıllık toplam maliyet oranı; faiz, tahsis ücreti ve vergileri kapsamakta olup örnek vade ve tutar üzerinden hesaplanmıştır.
Tahsis ücretine %5 Banka Sigorta Muamele Vergisi (BSMV) dahil edilmiştir.