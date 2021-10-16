2022 yılı bütçesinde tarıma ayrılan kaynak arttı! Tarıma 57.6 milyar TL kaynak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022 yılında bütçeden tarıma 57.6 milyar lira kaynak ayırdıklarını söyledi. Oktay, tarımsal destek programları için 25.8 milyar lira, tarım sektörü yatırım ödenekleri için 16.3 milyar lira, tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, tarımsal KİT'lerin finansmanı ve ihracat destekleri için 15.5 milyar lira kaynak ayırdıklarını açıkladı.

Tarım sektörü yatırım ödeneklerini de önemli ölçüde artırdıklarını dile getiren Fuat Oktay, desteklere ilişkin şu bilgileri verdi:

YÜZDE 39 ARTIŞ

"Tarımsal sulama yatırımı ödeneği 2020'de 3.7 milyar lira düzeyindeyken, 2021'de bu rakamı 9 milyar liraya çıkardık, 2022'de bir önceki yıla göre yüzde 39 artışla 12.5 milyar liraya çıkarıyoruz. Son 2 yıl içinde önemli ölçüde artırdığımız reel sektör desteklerine 2022'de de devam ederek özel sektörle birlikte büyüme stratejimizi sürdürüyoruz. Son yıllarda önemli ölçüde artırdığımız reel sektör desteklerine, 2022'de de devam ediyoruz. Reel kesim destekleri için bütçemizden 68.9 milyar lira kaynak ayırıyoruz. İhracat destekleri için 5.2 milyar lira, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız aracılığıyla kullandırılacak teşvik ödemeleri için 2.9 milyar lira ve küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin desteklenmesi için 1.8 milyar lira reel kesim desteği planlıyoruz."