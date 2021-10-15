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    Üreticiye 5 yıllık geri ödeme sürprizi (Ekonomi haberleri)

    TBMM Genel Kurulu, pandemiden etkilenen 800 bin civarında küçük esnafa vergi istisnası getiren düzenlemeye, son dakikada çiftçiler ile ilgili önemli bir ekleme yaptı. Yapılan düzenleme ile çiftçilere ödenen desteklerden kesilen yüzde 4'lük gelir vergisi stopajının 5 yıllık geriye dönük olarak ödenmesinin önü açıldı.

    Üreticiye 5 yıllık geri ödeme sürprizi

    TBMM Genel Kurulu, pandemiden etkilenen 800 bin civarında küçük esnafa vergi istisnası getiren düzenlemeye, son dakikada çiftçiler ile ilgili önemli bir ekleme yaptı. Yapılan düzenleme ile çiftçilere ödenen desteklerden kesilen yüzde 4'lük gelir vergisi stopajının 5 yıllık geriye dönük olarak ödenmesinin önü açıldı. Geriye dönük ödemeden 3 milyon civarında çiftçi yararlanabilecek. Ödenecek toplam paranın ise 3.4 milyar lira olduğu belirtildi. Bunun 2.5 milyar lirası ana para, 900 milyon lirası ise faiz olacak. Teklif kapsamında gelir vergisi beyannamelerinin verilmesi Mart ayından Şubat ayına çekiliyordu. Madde metinden çıkartılarak, mevcut uygulamanın devam etmesi sağlandı. Zübeyde YALÇIN.

    İŞVERENLER 'YÜZDE 22 ZAM' DEDİ
    Etkin Girişimci Destekleme Derneği     (Endeavor) Türkiye ile girişimci şirketler için insan ve kültür konularında danışmanlık hizmetleri veren Talentmelon'un ortak yürüttüğü Girişimci Şirketlere Özel Ücret ve Yan Haklar Raporu yayınlandı. Araştırma için Türkiye'nin hızlı büyüyen 60 girişiminden veri alındı. Rapora göre şirketlerin yüzde 87'si beklenen yıl sonu enflasyon oranından daha yüksek bir maaş artışı planı uygulayacak. 2022'deki tahmini maaş artışı ortalaması yüzde 22. Barış ŞİMŞEK.

    GİRİŞİMCİLERE 200 BİN TL
    Yeşil dönüşüm projesi geliştiren genç girişimcilere 200 bin liralık hibe desteği sağlanacak. TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı (BİGG) Programı, 'teknolojik Ar-Ge ve inovasyon' içeren projeler için açılan çağrılara yüzde 100 geri ödemesiz (hibe) destek imkanı sunuyor. Program kapsamında son başvurular bugün itibariyla alınmış olacak.

        BES'TE KATILIM İLGİSİ
        Bireysel         Emeklilik Sistemi'ne (BES) 18 yaş altındakilerin katılmasına imkan tanıyan düzenlemelerle birlikte, sektörde yeni bir hareketlilik başladı. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "BES'te özellikle 18 yaş altı segment en hızlı büyüyecek gruplardan biri olacak ve biz de bu segmentin en iddialı birkaç oyuncusundan biri olmayı hedefliyoruz" dedi. Sincek, şöyle konuştu: "18 yaş altı için hazırladığımız Erken BES planımıza yoğun ilgi var. Sunduğumuz avantajların da önemli etkisi oldu ve Katılım Emeklilik olarak bu segmentte iyi üretim yapan şirketlerinden biri olduk. Şu ana kadar BES'e dahil edilen 58 bin çocuğun yüzde 10'unu sisteme biz dahil ettik. Bu hareketliliğin toplam fon büyüklüğüne katkısı da olumlu oluyor. Bu kategorideki sözleşmelerin fon büyüklüğü 52 milyon lirayı bulurken, devlet katkısı ise 3 milyon lirayı aştı. Tüm bunlar kar topu etkisiyle artan bir eğilimi gösteriyor. Yıl sonunda BES'teki toplam fon büyüklüğünün 200 milyar liraya ulaşabileceğini öngörüyoruz. Bu ilginin kayda değer seviyeye yükseleceği görülüyor."

        AXA'DA HEDEF TEMİZ DENİZLER
        'Dünya Dostu Sigortacılık'         yaklaşımıyla iklim değişikliğiyle mücadeleye destek veren Axa Sigorta, ilk yılını geride bırakan kurumsal sosyal sorumluluk projesi 'Dünya İçin Hareket Et'in ikinci senesinde yeni STK partneri olarak DenizTemiz Derneği/ TURMEPA ile güçlerini birleştiriyor. Axa Sigorta aynı zamanda 'Dünya İçin Hareket Et'in yeni döneminde insanları günlük hayatlarında daha çok hareket etmeye teşvik ederek çevresel fayda yaratmalarını sağlama hedefini de koruyor. Sigortacılık alanında yenilikçi çözümlerle sektöre öncülük etmenin yanı sıra toplumsal hayat ve çevre için değer yaratmanın da Axa için stratejik önem taşıdığını ifade eden Axa Sigorta CEO'su Yavuz Ölken, şunları söyledi: "Bu yüzden 'Dünya İçin Hareket Et'in ikinci yılında projenin merkezine denizler ve su ekosistemlerini aldık. Denizlere odaklandığımız bu senede 27 yıldır ülkemizin kıyı ve denizlerinin korunması üzerine çalışan değer ortağımız TURMEPA ile çalışmaktan mutluluk duyuyoruz."

        FON BÜYÜKLÜĞÜ 177 MİLYAR LİRAYI GEÇTİ
        Emeklilik Gözetim Merkezi (EGM)         1 Ekim verilerini açıkladı. Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) toplam fon büyüklüğü 177.2 milyar lira oldu. Toplam fon büyüklüğünün 154 milyar 475 milyon lirası katılımcılardan gelirken, sistemdeki devlet katkısı 22 milyar 723 milyon lira oldu. Sistemdeki toplam katılımcı sayısı ise 6 milyon 982 bin kişiye yükseldi. Otomatik Katılım Sistemi'nin 1 Ekim verileri de EGM tarafından açıklandı. Katılımcı sayısının 6 milyon 47 bin olduğu sistemde, toplam fon büyüklüğü ise 14 milyar 700 milyon liraya yükseldi. İşveren sayısının 233 bin olduğu otomatik katılımda, sertifika sayısı 8 milyon olarak kayıtlara geçerken, önceki haftaya göre 26 bin artış görüldü.
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        Anneye erken emeklilik
        Haberler Ekonomi Üreticiye 5 yıllık geri ödeme sürprizi (Ekonomi haberleri)
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