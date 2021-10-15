Üreticiye 5 yıllık geri ödeme sürprizi (Ekonomi haberleri)

TBMM Genel Kurulu, pandemiden etkilenen 800 bin civarında küçük esnafa vergi istisnası getiren düzenlemeye, son dakikada çiftçiler ile ilgili önemli bir ekleme yaptı. Yapılan düzenleme ile çiftçilere ödenen desteklerden kesilen yüzde 4'lük gelir vergisi stopajının 5 yıllık geriye dönük olarak ödenmesinin önü açıldı. Geriye dönük ödemeden 3 milyon civarında çiftçi yararlanabilecek. Ödenecek toplam paranın ise 3.4 milyar lira olduğu belirtildi. Bunun 2.5 milyar lirası ana para, 900 milyon lirası ise faiz olacak. Teklif kapsamında gelir vergisi beyannamelerinin verilmesi Mart ayından Şubat ayına çekiliyordu. Madde metinden çıkartılarak, mevcut uygulamanın devam etmesi sağlandı. Zübeyde YALÇIN.
İŞVERENLER 'YÜZDE 22 ZAM' DEDİ
Etkin Girişimci Destekleme Derneği (Endeavor) Türkiye ile girişimci şirketler için insan ve kültür konularında danışmanlık hizmetleri veren Talentmelon'un ortak yürüttüğü Girişimci Şirketlere Özel Ücret ve Yan Haklar Raporu yayınlandı. Araştırma için Türkiye'nin hızlı büyüyen 60 girişiminden veri alındı. Rapora göre şirketlerin yüzde 87'si beklenen yıl sonu enflasyon oranından daha yüksek bir maaş artışı planı uygulayacak. 2022'deki tahmini maaş artışı ortalaması yüzde 22. Barış ŞİMŞEK.
GİRİŞİMCİLERE 200 BİN TL
Yeşil dönüşüm projesi geliştiren genç girişimcilere 200 bin liralık hibe desteği sağlanacak. TÜBİTAK Bireysel Genç Girişim Programı (BİGG) Programı, 'teknolojik Ar-Ge ve inovasyon' içeren projeler için açılan çağrılara yüzde 100 geri ödemesiz (hibe) destek imkanı sunuyor. Program kapsamında son başvurular bugün itibariyla alınmış olacak.