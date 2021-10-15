Üreticiye 5 yıllık geri ödeme sürprizi (Ekonomi haberleri)

BES'TE KATILIM İLGİSİ

Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) 18 yaş altındakilerin katılmasına imkan tanıyan düzenlemelerle birlikte, sektörde yeni bir hareketlilik başladı. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "BES'te özellikle 18 yaş altı segment en hızlı büyüyecek gruplardan biri olacak ve biz de bu segmentin en iddialı birkaç oyuncusundan biri olmayı hedefliyoruz" dedi. Sincek, şöyle konuştu: "18 yaş altı için hazırladığımız Erken BES planımıza yoğun ilgi var. Sunduğumuz avantajların da önemli etkisi oldu ve Katılım Emeklilik olarak bu segmentte iyi üretim yapan şirketlerinden biri olduk. Şu ana kadar BES'e dahil edilen 58 bin çocuğun yüzde 10'unu sisteme biz dahil ettik. Bu hareketliliğin toplam fon büyüklüğüne katkısı da olumlu oluyor. Bu kategorideki sözleşmelerin fon büyüklüğü 52 milyon lirayı bulurken, devlet katkısı ise 3 milyon lirayı aştı. Tüm bunlar kar topu etkisiyle artan bir eğilimi gösteriyor. Yıl sonunda BES'teki toplam fon büyüklüğünün 200 milyar liraya ulaşabileceğini öngörüyoruz. Bu ilginin kayda değer seviyeye yükseleceği görülüyor."