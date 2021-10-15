Son dakika: Merkez Bankası büyüme tahminini yükseltti!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2021 yılı Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarını paylaştı. 2021 yılı Ekim ayı piyasa katılımcıları anketi, reel sektör ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 52 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirildi. Buna göre, cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 16,74 iken, bu anket döneminde yüzde 17,63 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 12,94 iken, bu anket döneminde yüzde 13,91 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 10,71 ve yüzde 11,27 olarak gerçekleşti.