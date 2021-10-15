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    • Ekonomi
    • 15.10.2021 10:16
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    • 15.10.2021 10:17
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    Benzin ve motorine zam! Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak

    Son dakika haberine göre benzin ve motorin fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 41 kuruş zam geldi. Benzin grubundaki artışın bir kısmı ÖTV'den karşılanacak. Motorinde ise zam pompaya yansıyacak.

    Araç sahipleri dikkat! Bu geceden itibaren geçerli

    Benzin ve motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. Sektör kaynaklarına göre; 16 Ekim Cumartesi gününden geçerli olmak üzere benzin ve motorin gruplarında 41 kuruş fiyat artışı olacak.

    Ancak benzin grubundaki artışın bir kısmının Eşel Mobil Sistemi gereği ÖTV'den karşılanacak.

    Eşel mobil Sisteminde benzin için 23 kuruşluk bir alan kalmıştı. Bu meblağ çıkıldığında benzine yansıyacak zam oranı 18 kuruş olarak hesaplanıyor.

    Artışın motorin litre fiyatına ise tamamen yansıması bekleniyor.

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