Angen halka arz ne zaman? Anatolia Geneworks halka arz hisse kodu, fiyatı! Angen borsada ne zaman işlem görecek?

Anatolia Geneworks halka arz başvuruları dün itibariyle alınmaya başlandı ve başvuruya dair tüm bilgiler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dünyanın pek çok ülkesinde ihracat yapan firmanın yüzde 18,'si halka arz ediliyor. Peki, Angen halka arz ne zaman? Anatolia Geneworks halka arz hisse kodu, fiyatı ne kadar? Angen borsada ne zaman işlem görecek? İşte detaylar...

ANGEN HALKA ARZ NE ZAMAN YAPILACAK?

Yapılan açıklamaya göre, Anatolia Geneworks halka arz tarihleri 14-15 Ekim olarak belirlenmiştir.

İşte bilgiler;