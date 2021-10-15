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    • Ekonomi
    • 15.10.2021 11:00
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    • 15.10.2021 11:00
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    Angen halka arz ne zaman? Anatolia Geneworks halka arz hisse kodu, fiyatı! Angen borsada ne zaman işlem görecek?

    Anatolia Geneworks halka arz bilgileri son günlerin en çok araştırılanları arasında yer aldı. 70'ten fazla ülkeye ihracat yapan firmanın talep toplama tarihleri 14-15 Ekim olarak belirlenen halka arzda pay başına fiyat aralığı belli oldu. Peki, Angen halka arz ne zaman? Anatolia Geneworks halka arz hisse kodu, fiyatı ne kadar? Angen borsada ne zaman işlem görecek? İşte işleme dair merak edilenler...

    Angen halka arz ne zaman yapılacak?

    Anatolia Geneworks halka arz başvuruları dün itibariyle alınmaya başlandı ve başvuruya dair tüm bilgiler vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dünyanın pek çok ülkesinde ihracat yapan firmanın yüzde 18,'si halka arz ediliyor. Peki, Angen halka arz ne zaman? Anatolia Geneworks halka arz hisse kodu, fiyatı ne kadar? Angen borsada ne zaman işlem görecek? İşte detaylar...

    ANGEN HALKA ARZ NE ZAMAN YAPILACAK?

    Yapılan açıklamaya göre, Anatolia Geneworks halka arz tarihleri 14-15 Ekim olarak belirlenmiştir.

    İşte bilgiler;

    Anatolia Geneworks halka arzda pay başına fiyat aralığı 21-22,5 TL olacağı kaydedildi.

    Halka arz boyutunun ek satış hariç 420 milyon TL ile 450 milyon TL ve ek satış dahil 483 milyon TL ile 517,5 milyon TL'ye ulaşacağı öngörülüyor.

        ANATOLİA GENEWORKS HAKKINDA

        Anatolia, başta İngiltere, İtalya ve Fransa olmak üzere 70'i aşkın ülkeye ihracat yapıyor. Yeni kurulan Ar-Ge merkezinde yenilikçi cihazlar ve yeni kitler üreterek büyümeyi daha da hızlandırmayı hedeflediklerini belirten Anatolia Tanı ve Biyoteknoloji Ürünleri Ar-Ge Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Alper Akyüz, "2020 yılında 422 milyon TL; 2021 ilk 6 ayda 196 milyon TL konsolide ciro elde ettik. Halka arz gelirlerini yurtdışı büyüme, şirket satın alma ve Ar-Ge faaliyetlerine yönelik kullanacağız" dedi.

        Ak Yatırım Genel Müdürü Mert Erdoğmuş, SPK izni alınanlarla birlikte yılbaşı itibarıyla toplam halka arz büyüklüğünün 17 milyar lirayı aştığını belirtirken, yurtiçi hisse senedi hesap sayısının son iki yıldır artarak 2.4 milyonun üzerine çıktığını ifade etti.
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        Haberler Ekonomi Angen halka arz ne zaman? Anatolia Geneworks halka arz hisse kodu, fiyatı! Angen borsada ne zaman işlem görecek?
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