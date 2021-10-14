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    • Ekonomi
    • 14.10.2021 09:04
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    • 14.10.2021 09:06
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    Çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? Altın neden yükseliyor? 14 Ekim 2021 CANLI anlık altın fiyatları!

    Dün akşam saatlerinden bu yana altın fiyatlarındaki son alış satış fiyatları vatandaşlar tarafından arama motorları üzerinden araştırılıyor. Dün kapanışta çeyrek altın 845,00 lira, Cumhuriyet altını 3.461,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki kapanışa göre yüzde 1,81 yükselişle 522,00 liradan işlem gördü. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? Altın neden yükseliyor? İşte 14 Ekim 2021 CANLI anlık altın fiyatları!

    Çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

    Özellikle dünden itibaren altın fiyatlarında yaşanan yükselişin hemen sonrasında büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar fiyatları araştırıyor. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,81 artışla 522,00 liradan tamamladı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? Altın neden yükseliyor? 14 Ekim 2021 CANLI anlık altın fiyatları kaç TL? İşte son durum...

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,81 artışla 522,00 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 845,00 lira, Cumhuriyet altını 3.461,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 1,81 yükselişle 522,00 liradan işlem gördü.

    Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki günler itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    SALI ÇARŞAMBA
    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 512,50 512,70 521,80 522,00
    Cumhuriyet Ata Lira 3.377,00 3.398,00 3.440,00 3.461,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 467,40 471,40 476,00 480,00
    Lira(Tam) Ziynet 3.300,00 3.320,00 3.362,00 3.382,00
    Yarım Ziynet 1.650,00 1.660,00 1.681,00 1.691,00
    Çeyrek Ziynet 825,00 830,00 840,00 845,00

        ALTININ KİLOGRAMI 515 BİN 200 LİRAYA YÜKSELDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 515 bin 200 liraya yükseldi.

        Altın piyasasında, en düşük 510 bin lira, en yüksek ise 515 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,04 artışla 515 bin 200 liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 93 milyon 896 bin 658,36 lira, işlem miktarı ise 183,99 kilogram oldu.

        Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 94 milyon 940 bin 232,28 lira oldu.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Altınbaş Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, INTL HRM Kıymetli Madenler, Yapı Kredi Bankası ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
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        Haberler Ekonomi Çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? Altın neden yükseliyor? 14 Ekim 2021 CANLI anlık altın fiyatları!
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