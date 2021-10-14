Özellikle dünden itibaren altın fiyatlarında yaşanan yükselişin hemen sonrasında büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar fiyatları araştırıyor. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,81 artışla 522,00 liradan tamamladı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? Altın neden yükseliyor? 14 Ekim 2021 CANLI anlık altın fiyatları kaç TL? İşte son durum...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?