Özellikle dünden itibaren altın fiyatlarında yaşanan yükselişin hemen sonrasında büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar fiyatları araştırıyor. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,81 artışla 522,00 liradan tamamladı. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar? Altın neden yükseliyor? 14 Ekim 2021 CANLI anlık altın fiyatları kaç TL? İşte son durum...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,81 artışla 522,00 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 845,00 lira, Cumhuriyet altını 3.461,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 1,81 yükselişle 522,00 liradan işlem gördü.
Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki günler itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|512,50
|512,70
|521,80
|522,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.377,00
|3.398,00
|3.440,00
|3.461,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|467,40
|471,40
|476,00
|480,00
|Lira(Tam) Ziynet
|3.300,00
|3.320,00
|3.362,00
|3.382,00
|Yarım Ziynet
|1.650,00
|1.660,00
|1.681,00
|1.691,00
|Çeyrek Ziynet
|825,00
|830,00
|840,00
|845,00