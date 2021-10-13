Evde bakım maaşı 14 Ekim hesaplara yattı mı? Evde bakım maaşı ne kadar, hangi tarihte yatıyor? Başvuru şartları ise…

Evde bakım maaşı 14 Ekim hesaplara yattı mı? Evde bakım maaşı ne kadar, hangi tarihte yatıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkça yapılıyor. Ekim ayının ortaları yaşanırken günün ilk saatlerinde yoğun bir şekilde araştırılanlar arasında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bakıma muhtaç olan kişiler için ödediği evde bakım maaşı yer alıyor. Peki aylık ödemeler ne kadar oluyor, kimler başvurabilir? İşte ayrıntılar…
EVDE BAKIM MAAŞI 14 EKİM YATTI MI?
Evde bakım maaşının Ekim ayı ödemeleri henüz yapılmadı. Bu destek ödemesi, her ayın 15'i ile 30'u arasında gerçekleştirilmektedir.
İşte merak edilen detaylar;
2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?
Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, 1.798 liraya ulaştı.