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    • Ekonomi
    • 14.10.2021 09:16
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    • 14.10.2021 09:16
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    TC numarası ve nüfus cüzdanı ile PTTBank şubesine başvurana 2 bin 840 TL veriliyor! Vatandaşlar dikkat

    İşsizlik maaşı alan vatandaşlar, PTT üzerinden maaşlarını almaya devam ederken, corona virüs önlemleri kapsamında kapatılan PTT şubeleri vatandaşları meraklandırdı. İşsizlik maaşını nasıl alacaklarını düşünenler, işsizlik maaşı nasıl alınır? Sorusuna yanıt arıyor. PTT'den işsizlik maaşı nasıl alınacak? Hizmet akdinin feshinden ileri 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek ya da elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, müracaatta gecikilen vakit, toplam hak sahipliği vaktinden düşülmektedir.

    takvim.com.tr
    2 bin 840 TL veriliyor! İşte başvuru şartları...

    Devlet sigortalı işsizlerin mağdur olmaması amacıyla işsizlik maaşı ödemesi yapıyor. Ödemeyi alabilmek isteyenlerin işten ayrıldıktan sonra 30 gün süresince İŞKUR birimine şahsen gelerek ya da elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden müracaatta bulunması gerekiyor. 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün, vakit ile işsizlik ödeneği ödemesi yapılıyor.

    İŞSİZLİK MAAŞI PTT'DEN NASIL ALINACAK?

    Tüm İŞKUR ödemesi hak sahiplerini kapsayan söz konusu uygulamayla, kayıtlı cep telefonlarına SMS ile PTT'nin internet sitesine yönlendirici özel bir link gönderileceği belirtilerek, kişiye özel tek kullanımlık formun online olarak doldurulacağı vurgulandı.

    Form ile hak sahibi ödeme bedellerinin sistemde kayıtlı konut adresine, PTTBank hesabına veya kendi banka hesabına gönderilmesini talep edebileceğine dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

    "Böylece müşterilerimiz ödemelerini kolaylıkla alabilecek. 2020 yılı Mart ayına ait İşsizlik Sigortası ödemesi hak sahibi olup mevcut cep telefonu numarasına SMS gelmeyen müşterilerimizin, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi 'ALO 170' iletişim hattından sistem üzerindeki telefon numaralarını güncellemeleri gerekmektedir. Kovid-19 tehdidine karşı, müşterilerimizin ve çalışma arkadaşlarımızın sağlığını korumak, sosyal mesafe kuralını uygulamak amacıyla İŞKUR ödemelerini PTT dağıtıcılarımız aracılığıyla vatandaşlarımızın PTT iş yerlerimize gelmelerine gerek kalmadan evlerinde teslim ediyoruz."

    Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Koşulları

    Kendi heves ve eksikliği dışında işsiz kalmak,

    Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

    Hizmet akdinin feshinden önceki son üç sene içerisinde en az 600 gün vakit ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

    Hizmet akdinin feshinden ileri 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

    İşsizlik Ödeneğine Başvuru nasıl yapılır?

    Hizmet akdinin feshinden ileri 30 gün içerisinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek ya da elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, müracaatta gecikilen vakit, toplam hak sahipliği vaktinden düşülmektedir.

    İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi amacıyla sigortalı işsizlerin iş almaya hazır halde olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği müracaatı ile bireyin iş arayan kaydı yapılmakta ya da güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile müracaat yapılması olanağı bulunmamaktadır.

        İşsizlik Ödeneğinin Kesildiği Haller

        İşsizlik ödeneği almakta iken;

        İŞKUR tarafından teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızın reddedenlerin,

        Çalışma hayatını inceleme ve denetleme yetkisine haiz müfettişlerce veya kamu idarelerinin denetim elemanları tarafından yapılan denetimlerde Kurumumuzdan işsizlik ödeneği aldığı dönemde kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edilenlerin,
        işsizlik ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir.

        İşsizlik ödeneği aldığı süre içinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaya başlayanların ödenekleri "Emeklilik" gerekçesiyle yaşlılık aylığını almaya başladığı tarih itibarıyla kesilir.

        İŞKUR tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermeden reddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen ve haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyenlerin işsizlik ödenekleri kesilmektedir. Ancak, bu hallerin sona ermesi durumunda, ödemelere yeniden başlanmaktadır. Ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sona erdiği tarihi geçememektedir.

        PTT İŞSİZLİK MAAŞI ÖDEMELERİ

        https://www.ptt.gov.tr/Sayfalar/Banka/OdemeIslemleri.aspx
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