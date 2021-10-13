Son dakika: Altın fiyatları neden yükseliyor? 13 Ekim 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı kaç TL?

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 93 milyon 896 bin 658,36 lira, işlem miktarı ise 183,99 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 94 milyon 940 bin 232,28 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Altınbaş Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, INTL HRM Kıymetli Madenler, Yapı Kredi Bankası ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.