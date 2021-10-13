Son dakika: Altın fiyatları neden yükseliyor? 13 Ekim 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı kaç TL?

Kapanış saatleriyle birlikte altın fiyatlarındaki son alış satış fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle altın fiyatlarının artışa geçtiğini görenler "Altın fiyatları neden yükseliyor?" sorusu hakkında araştırmalara başladı. Peki, 13 Ekim 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı kaç TL? İşte alış satış fiyatları...
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İşte altın fiyatları neden yükseliyor sorusunun yanıtı;
ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?
Analistler, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları öncesinde altının ons fiyatının sınırlı da yükseliş eğiliminde hareket ettiğini söyledi.
Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 doların direnç, 1.750 doların destek konumunda olduğunu bildirdi.