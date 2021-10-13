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    • Ekonomi
    • 13.10.2021 18:10
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    • 13.10.2021 18:10
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    Son dakika: Altın fiyatları neden yükseliyor? 13 Ekim 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı kaç TL?

    Altın fiyatlarında yaşanan yükselişin hemen sonrasında büyük ve küçük ölçekteki yatırımcılar kapanış saatlerinde alış ve satış fiyatlarına odaklandı. Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 511,8 liradan tamamlamıştı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başladı. Peki, altın fiyatları neden yükseliyor? 13 Ekim CANLI 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı kaç TL? İşte son durum...

    Altın fiyatları ne kadar oldu?

    Kapanış saatleriyle birlikte altın fiyatlarındaki son alış satış fiyatları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle altın fiyatlarının artışa geçtiğini görenler "Altın fiyatları neden yükseliyor?" sorusu hakkında araştırmalara başladı. Peki, 13 Ekim 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı kaç TL? İşte alış satış fiyatları...

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    İşte altın fiyatları neden yükseliyor sorusunun yanıtı;

    ALTIN FİYATLARI NEDEN YÜKSELİYOR?

    Analistler, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanakları öncesinde altının ons fiyatının sınırlı da yükseliş eğiliminde hareket ettiğini söyledi.

    Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 doların direnç, 1.750 doların destek konumunda olduğunu bildirdi.

        KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

        Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,81 artışla 522,00 liradan tamamladı.

        İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 845,00 lira, Cumhuriyet altını 3.461,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,81 yükselişle 522,00 liradan işlem gördü.

        ALTININ KİLOGRAMI 515 BİN 200 LİRAYA YÜKSELDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 515 bin 200 liraya yükseldi.

        Altın piyasasında, en düşük 510 bin lira, en yüksek ise 515 bin 200 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,04 artışla 515 bin 200 liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 93 milyon 896 bin 658,36 lira, işlem miktarı ise 183,99 kilogram oldu.

        Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 94 milyon 940 bin 232,28 lira oldu.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Altınbaş Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, INTL HRM Kıymetli Madenler, Yapı Kredi Bankası ve Uğuras Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.
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        Haberler Ekonomi Son dakika: Altın fiyatları neden yükseliyor? 13 Ekim 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı kaç TL?
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