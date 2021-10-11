4 günlük Londra paketi 913 bin TL

Intercontınental Hotels & Resorts, 75'inci yıldönümüne özel tur paketleri hazırladı. 75 bin sterlinden (yaklaşık 913 bin lira) başlayan fiyata sahip 4 gecelik Londra- Edinburg paketi dikkat çekti. InterContinental London Park Lane'in Mayfair Grand Suite'inde konaklama ile başlayan paketi alanlara, Kensington Sarayı'na özel erişim verilecek ve Kraliyet mücevherlerini özel olarak görme ve Kraliyet ailesi fotoğrafçısı ile portre çekimi imkanı sunulacak.

Ardından özel jetle InterContinental Edinburgh'daki Master Suite'e gidecek misafirler, Edinburgh Kalesi'nde özel akşam yemeğinin, helikopterle bir Sotheby's uzmanıyla tur için Marchmont House'a gidecek.