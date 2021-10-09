Tarıma yatırım yapacaklar dikkat! Bu bitkiler kazandırıyor: İşte devlet destekleri...





Tarım Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı yatırımcı rehberleri, maliyetler ve kazanca yönelik ipuçları veriyor:



TIBBİ NANE: Dünyada nane türlerinden elde edilen uçucu yağlar, bu alandaki ticarette ikinci sırada yer alıyor. 10 dekar alanda yatırım tutarı 39 bin 700, yıllık işletme giderleri 19 bin 826 lira olarak hesaplanıyor. Yıllık işletme gelirlerinin 56 bin 359 liraya ulaşacağı tahmininde bulunulurken, 4 yıllık proje sonunda 108 bin 810 lira net gelir öngörülüyor.



KUŞBURNU: Sağlık, kozmetik, gıda sektörlerinde kullanılan kuşburnu, 10 dekarda 43 bin 700 lira yatırım tutarı ve 28 bin 576 lira yıllık işletme giderine karşın, yıllık 98 bin 269 lira işletme geliri imkanı sunuyor. 20 yılda buradan elde edilecek net gelir 1 milyon 394 bin lira olarak hesaplanıyor.

ÇÖREK OTU: Gıda, kozmetik, tıp ve eczacılıkta kullanılan çörek otuna dünyada talep her geçen yıl artıyor. 10 dekar alanda alanda arazi bedeli hariç yatırımın maliyeti 2 bin 170 lira, yıllık işletme gideri 6 bin 826 lira, yıllık gelir 16 bin 490 lira, net gelir 9 bin 664 lira olarak hesaplanıyor. Yatırımın kendini amorti süresi 8-12 ay.

ANASON: İlaç, kozmetik ve aromaterapi başta olmak üzere çeşitli sektörlerde kullanılan anason, yatırımcısına 2 kattan fazla getiri sağlayabilen bitkilerden. Anason tek yıllık bitki olduğu için aynı yıl verim alınmakta ve gelir getirmekte. Yatırım ve işletme süresince 10 dekar alanda bin 960 lira yatırıma, yıllık 7 bin 214 lira işletme giderine karşılık, yıllık 17 bin 600 lira gelir elde edilebiliyor. Toplam net gelir 10 bin 386 lira oluyor.