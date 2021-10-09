Tarıma yatırım yapacaklar dikkat! Bu bitkiler kazandırıyor: İşte devlet destekleri...

Tıbbi ve aromatik bitkiler, tarım sektöründe yeni ve kâr getiren alanlara yatırım yapmak isteyenlerin karşısına önemli bir seçenek olarak çıkıyor. Üstelik devlet destekleri de bulunuyor.
Tarım Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı yatırımcı rehberleri, maliyetler ve kazanca yönelik ipuçları veriyor:
TIBBİ NANE: Dünyada nane türlerinden elde edilen uçucu yağlar, bu alandaki ticarette ikinci sırada yer alıyor. 10 dekar alanda yatırım tutarı 39 bin 700, yıllık işletme giderleri 19 bin 826 lira olarak hesaplanıyor. Yıllık işletme gelirlerinin 56 bin 359 liraya ulaşacağı tahmininde bulunulurken, 4 yıllık proje sonunda 108 bin 810 lira net gelir öngörülüyor.
KUŞBURNU: Sağlık, kozmetik, gıda sektörlerinde kullanılan kuşburnu, 10 dekarda 43 bin 700 lira yatırım tutarı ve 28 bin 576 lira yıllık işletme giderine karşın, yıllık 98 bin 269 lira işletme geliri imkanı sunuyor. 20 yılda buradan elde edilecek net gelir 1 milyon 394 bin lira olarak hesaplanıyor.
ÇÖREK OTU: Gıda, kozmetik, tıp ve eczacılıkta kullanılan çörek otuna dünyada talep her geçen yıl artıyor. 10 dekar alanda alanda arazi bedeli hariç yatırımın maliyeti 2 bin 170 lira, yıllık işletme gideri 6 bin 826 lira, yıllık gelir 16 bin 490 lira, net gelir 9 bin 664 lira olarak hesaplanıyor. Yatırımın kendini amorti süresi 8-12 ay.
ANASON: İlaç, kozmetik ve aromaterapi başta olmak üzere çeşitli sektörlerde kullanılan anason, yatırımcısına 2 kattan fazla getiri sağlayabilen bitkilerden. Anason tek yıllık bitki olduğu için aynı yıl verim alınmakta ve gelir getirmekte. Yatırım ve işletme süresince 10 dekar alanda bin 960 lira yatırıma, yıllık 7 bin 214 lira işletme giderine karşılık, yıllık 17 bin 600 lira gelir elde edilebiliyor. Toplam net gelir 10 bin 386 lira oluyor.
ADAÇAYI: Gıda, baharat, bitkisel çay, ilaç, parfüm ve kozmetikte kullanılan adaçayı, yapılan masrafların 2.5 katından fazla bir fayda sağlıyor. 10 dekar alanda 14 bin 200 lira yatırıma, yıllık 10 bin 874 lira işletme giderine karşılık, yıllık işletme geliri ise 27 bin 950 lirayı buluyor. 5 yıllık proje boyunca 84 bin 457 lira gelir elde edilebiliyor.
KEKİK: Baharat, ilaç, kozmetik ve kimya sektörü başta olmak üzere pek çok kullanım alanı bulunan kekikte 1 yılda yapılacak biçim sayısı Ege Bölgesi'nde bir üretim sezonunda 3'e kadar çıkabiliyor. 10 dekarlık bir arazide yapılacak yatırımın tutarı 7 bin 200 lira. Yıllık işletme gideri 11 bin 566 lira, yıllık işletme geliri ise 27 bin 662 lira olarak hesaplanıyor. Kekikten 10 yıllık proje ömrü boyunca net 160 bin 675 bin lira gelir elde edilebiliyor.
SUMAK: Gıda, baharat, tıp ve eczacılık, dericilik, hayvan beslenmesi, deri, ipek ve yün boyama gibi alanlarda kullanılan sumak, ikinci yıldan itibaren ürün vermeye başlıyor. 16 bin 800 lira yatırıma, 22 bin 69 lira işletme giderine karşılık, yıllık işletme geliri 22 bin 79 lira. 20 yılda net 952 bin 751 lira gelir elde edilebiliyor.
SARI KANTARON: Eczacılık ve kozmetik gibi alanlarda kullanılan sarı kantaron, 10 dekarlık arazide 21 bin 200 lira yatırım tutarı ve 12 bin 653 lira yıllık işletme giderine rağmen, yıllık 45 bin 199 lira işletme geliri imkanı sunuyor. 4 yıllık proje boyunca net 108 bin 868 lira gelir imkanı var.