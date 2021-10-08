Tek bir hamleyle oturduğunuz yerden ATM'den 10.000 TL nakit alabilirsiniz! Ziraat Bankası ve Denizbank duyurdu!

ATM'den anında 10.000 TL kredi verilmekte! DenizBank ve Ziraat Bankası açıkladı, 1.59 faiz seviyesi ve 36 ay vadeli hızlı kredi. Ziraat Bankası ve Denizbank bu sabah erken saatlerde bir duyuru yayınlayarak acil nakit paraya lüzumu olan vatandaşlar amacıyla 36 ay vadeli yeni kredi kampanyasını açıkladı. Krediye başvurmak için ise, müracaat koşulları 18 yaşından büyük olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kredi sicili Temiz olmak, Kredi notu düşük olmamak ve çalışıyor olmak gibi şartlar oluyor.
ZİRAAT BANKASI KREDİ ÖZELLİKLERİ
Ziraat Bankası ATM'den kredi kampanyası mal yararlanmak isteyen kişilere uygulanmakta olan faiz oranı yüzde 1.59 olarak belirlendi. 36 ay vade olanağı ile verilen kredi hem de 3 ay ödeme ertelemeli olarak sağlanıyor. Başvuru işlemleri tüm Ziraat Bankası ATM'lerinden 7 24 yapılabiliyor. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
ZİRAAT BANKASI 10.000 TL 36 AY KREDİ ŞARTLARI
Taksit Tutarı:386,56 TL
Faiz Oranı:% 1,59
Yıllık Maliyet Oranı:% 25.9407