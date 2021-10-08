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    • Ekonomi
    • 09.10.2021 08:42
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    • 09.10.2021 08:42
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    Tek bir hamleyle oturduğunuz yerden ATM'den 10.000 TL nakit alabilirsiniz! Ziraat Bankası ve Denizbank duyurdu!

    ATM'den 10.000 TL kredi alabilirsiniz! DenizBank'a ve Ziraat Bankası'ndan yeni kampanya duyurusu bu sabah geldi. Üstelik de kampanyaya katılmak amacıyla şubelere gitmeye lüzum yok Sadece ATM den tek tuşla başvuru yaparak düşük faizli kredi çekmek mümkün. Nakit para ihtiyacı olan kişiler amacıyla Ziraat Bankası ve DenizBank'ın bu kampanyası ideal geri ödeme şartları ile sağlanıyor. Üstelik de banka müşterisi olmayanlar kampanyadan faydalanabiliyor. Ziraat Bankası ve Denizbank kredi başvuru koşulları ve ayrıntılar haberimizde…

    takvim.com.tr
    Tek bir hamleyle oturduğunuz yerden ATM’den 10.000 TL nakit alabilirsiniz!

    ATM'den anında 10.000 TL kredi verilmekte! DenizBank ve Ziraat Bankası açıkladı, 1.59 faiz seviyesi ve 36 ay vadeli hızlı kredi. Ziraat Bankası ve Denizbank bu sabah erken saatlerde bir duyuru yayınlayarak acil nakit paraya lüzumu olan vatandaşlar amacıyla 36 ay vadeli yeni kredi kampanyasını açıkladı. Krediye başvurmak için ise, müracaat koşulları 18 yaşından büyük olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kredi sicili Temiz olmak, Kredi notu düşük olmamak ve çalışıyor olmak gibi şartlar oluyor.

    ZİRAAT BANKASI KREDİ ÖZELLİKLERİ

    Ziraat Bankası ATM'den kredi kampanyası mal yararlanmak isteyen kişilere uygulanmakta olan faiz oranı yüzde 1.59 olarak belirlendi. 36 ay vade olanağı ile verilen kredi hem de 3 ay ödeme ertelemeli olarak sağlanıyor. Başvuru işlemleri tüm Ziraat Bankası ATM'lerinden 7 24 yapılabiliyor. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    ZİRAAT BANKASI 10.000 TL 36 AY KREDİ ŞARTLARI

    Taksit Tutarı:386,56 TL

    Faiz Oranı:% 1,59

    Yıllık Maliyet Oranı:% 25.9407

        DENİZBANK ATM DEN KREDİ ÖZELLİKLERİ

        ATM'den kredi veren başka bir banka ise DenizBank oldu. Bu sabah erken saatlerde açıklamada bulunan Denizbank, 10 000 TL'ye kadar olan acil nakit ihtiyaçlarınız için Türkiye genelinde bulunan tüm Denizbank ATM'lerinden müracaat yapabileceğinizi duyurdu. ATM Üzerinden kredi veren DenizBank'ın kredi faiz oranı ise yüzde 1.89. Denizbank düşük faizli kredi kampanyası kapsamında 36 ay vade alternatifleri sunarken hem de 3 ay ödemesiz dönem olanağı da sağlıyor. Takvim.com.tr haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

        DENİZBANK 10.000 TL 36 AY KREDİ ŞARTLARI

        Kredi Faiz Oranı: %1,89

        Kredi Tutarı: 10,000 TL

        Geri Ödenecek Tutar: 14.738,88 TL

        Aylık Taksit Tutarı: 409,41 TL

        Kredi Tahsis Ücreti: 52,5 TL

        Yıllık Maliyet Oranı: %31,39

        HIZLI KREDİ BAŞVURU ŞARTLARI

        Ziraat Bankası ve DenizBank'ın hızlı kredi kampanyalarına müracaat yapmak isteyen vatandaşların genel müracaat koşullarını yerine getirmesi gerekmektedir. Bankalar tarafından istenilen genel müracaat koşulları 18 yaşından büyük olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kredi sicili Temiz olmak, Kredi notu düşük olmamak ve çalışıyor olmak gibi şartlar oluyor.

        Gelir belgesi gösterebilen kişilere bankalar kredi sağlarken hem de kredi notu 1200 ve üstü olan kişiler düşük faiz avantajlarından da yararlanabiliyor.
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