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    SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 405 TL zam! En yüksek maaş ise 8 bin 237 TL oluyor

    SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı, 3 aylık TÜFE’ye göre yüzde 4.23 olurken, enflasyon tahminine göre artış yüzde 5.21’e ulaşacak. Maaşlarda 405 liraya varan artış olacak. İşte 2021-2022 en düşük ve en yüksek emekli maaşları.

    Emekliye 405 TL zam
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    Bu yıl 2 kez zam, 2 kez ikramiye alan emeklilerin gözü Ocak artışına çevrildi.

    SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları Ocak'ta bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak.

    Zam oranı için ipuçları da geliyor.

        3 VERİ DAHA VAR


        Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, 3 aylık enflasyon yüzde 4.23 olarak gerçekleşti.

        Kesin oran için geriye Ekim, Kasım ve Aralık verileri kaldı.

            Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 329 liraya varan artış yaşanacak.

            Ek ödeme dahil en yüksek aylık 7 bin 792 liradan 8 bin 121 liraya çıkacak.

            EN ÇOK 8 BİN 237 TL


                Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre ise ikinci 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 5.21'i bulabilecek.

                Bu durumda en yüksek maaş yaklaşık 405 lira artışla 8 bin 237 liraya ulaşacak.
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                Haberler Ekonomi SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 405 TL zam! En yüksek maaş ise 8 bin 237 TL oluyor
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