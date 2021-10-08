Bu durumda en yüksek maaş yaklaşık 405 lira artışla 8 bin 237 liraya ulaşacak.

Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre ise ikinci 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 5.21'i bulabilecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 405 TL zam! En yüksek maaş ise 8 bin 237 TL oluyor