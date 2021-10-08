SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 405 TL zam! En yüksek maaş ise 8 bin 237 TL oluyor

Bu yıl 2 kez zam, 2 kez ikramiye alan emeklilerin gözü Ocak artışına çevrildi.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları Ocak'ta bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak.
Zam oranı için ipuçları da geliyor.
Bu yıl 2 kez zam, 2 kez ikramiye alan emeklilerin gözü Ocak artışına çevrildi.
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları Ocak'ta bu yılın ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında artırılacak.
Zam oranı için ipuçları da geliyor.
3 VERİ DAHA VAR
Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, 3 aylık enflasyon yüzde 4.23 olarak gerçekleşti.
Kesin oran için geriye Ekim, Kasım ve Aralık verileri kaldı.
Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 329 liraya varan artış yaşanacak.
Ek ödeme dahil en yüksek aylık 7 bin 792 liradan 8 bin 121 liraya çıkacak.
EN ÇOK 8 BİN 237 TL
Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre ise ikinci 6 aylık TÜFE yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 5.21'i bulabilecek.
Bu durumda en yüksek maaş yaklaşık 405 lira artışla 8 bin 237 liraya ulaşacak.