Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 3600 ek gösterge talimatı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan; Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve konfederasyonun yönetim kurulu üyelerini kabul etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in de hazır bulunduğu görüşmede kamu görevlilerinin beklentileri ve kamu personel rejimine ilişkin başlıklar ele alındı. Ali Yalçın, toplu sözleşme mutabakat metninde yer alan 3600 ek gösterge ve sözleşmeli istihdam konusunda Memur-Sen olarak katkı sunacaklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise toplu sözleşmenin mutabakatla sonuçlanmasını değerli bulduğunu ifade ederek, Memur-Sen Başkanı Yalçın ve Çalışma Bakanı Bilgin'e teşekkür etti. Başkan Erdoğan, 3600 ek gösterge ve sözleşmeli istihdam çalışmalarının 2022 yılı içinde tamamlanması, kamu görevlilerinin talep ve beklentilerinin karşılanması için gerekli çalışmaların ivedilikle yapılması talimatını verdi.