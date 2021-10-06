Esnafa yüksek maaş formülü

Bütün çalışanlar gibi milyonlarca esnafın da emekli aylığını yükseltmesi, erken emekli olması için çeşitli yollar bulunuyor:

Emekli aylığını artırmak için ne yapmalı?

Bağ-Kur'lular 2000 öncesi yüksek basamaktan prim yatırdıysa emekli aylığı da yüksek oluyor. Ekim 2008 sonrasında ise daha düşük hesaplanıyor. Emekli aylığının yüksek olması için prime esas kazancın artırılarak, primin yüksek yatırılması gerekiyor.

Yüksek kazanç üzerinden fazla prim emekli aylığını ne kadar artırır?

İster Bağ-Kur ister SSK'lı olsun tavandan bildirilen her ay için emekliği aylığı da yüzde 25-30 civarında artıyor.

4B kapsamında geç yaşta işe başlayan erken emekli olabilir mi?

Eylül 1999 ile Nisan 2008 tarihleri arasında geç yaşta işe başlayanlar açısından Bağ-Kur'dan emekli olmak SSK'lılara göre daha kolay. Bu tarihler arasında çalışanlar normalde 9000 prim gününü doldurarak kadınlar 58, erkekler de 60 yaşında emekli olabiliyor. Prim günü yetmeyenler de 5400 prim gününü tamamlama koşuluyla kadınlar 60, erkekler 62 yaşında emekli olabiliyor.

Vergi kaydı olmasına karşın sigortası olmayan esnaf emekli olabilir mi?

Ekim 2000 ile Ekim 2008 tarihleri vergi kaydı olmasına karşın Bağ-Kur kaydı olmayanlar için milat kabul ediliyor. Vergi kaydı olup 4B kaydı olmayanlar başvurmaları durumunda sigorta başlangıç tarihini geriye doğru düzeltebiliyor.

Esnaf da malulen emekli olabilir mi?

Bağ-Kur'lular emeklilik için bizzat maluliyet tespiti talebinde bulunabilir.

Malulen emeklilikte yaş şartı var mı?

Yaş şartı bulunmuyor. Ancak en az 10 yıllık sigortalılık süresi ve toplam 1800 gün prim ödeme koşulu bulunuyor.

Bireysel emeklilik SGK'ya aktarılabilir mi?

Bireysel emeklilik primlerinin aktarılması, hizmet birleştirmesi mümkün değil.

HAZAL ATEŞ.