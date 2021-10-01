Üniversite öğrencilerine kefilsiz şartsız koşulsuz hemen 2.000 TL! Kartını anında al, harcamaya başla

Başvuruda tespit edilen öğrencilerin Yapı Kredi Play Başvuru Formu'nu kusursuz doldurarak, Kredi Kartı Üyelik Sözleşmesi'ni imzalamaları ve Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ya da pasaportun fotokopisi ve Son öğretim senesine ait öğrenci kimlik belgesinin fotokopisini ibraz etmesi gerekmektedir. (Başvuru esnasında bu belgelerin asıllarının gösterilmesi gerekmektedir.) Takvim.com.tr haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.