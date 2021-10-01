Üniversite öğrencilerine kefilsiz şartsız koşulsuz hemen 2.000 TL! Kartını anında al, harcamaya başla

Öğrenciler Yapı Kredi şubelerinden öğrenci belgeleri ile basitçe Play Kart'a başvurabilirler. Yeni Play Kart başvurusunda bulunacak öğrenciler Yapı Kredi Şubeleri'nden senelik üyelik ücreti ödemeyecekleri bedava Play Kart'a başvurabilirler.
Öğrenci Kredi Kartı Nasıl Alınır?
Öğrenci belgesi ibrazı olmadan ise senelik üyelik ücreti tespit edilen Play Kart'a PLAY yazıp bir boşluk bırakıp T.C. kimlik numarasını yazıp 4421'e göndererek müracaatta bulunabilirler. Mevcutta Worldcard'ı olanlar Yapı Kredi Şubeleri, İnternet Şubesi ve Müşteri Etkileşim Merkezi kanalları aracılığı ile sahip olunan kartlarını Play Kart'a dönüştürebilirler. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Kefilsiz Öğrenci Kredi Kartı Başvurusu
18 yaşını doldurmuş ve Türkiye'deki bütün üniversitelerin (Açıköğretim ve uzaktan eğitim veren üniversitelerdeki bölümler hariç) 2 senelik bölümlerinde okuyan öğrenciler ile 4 senelik lisans ve yüksek lisans öğrencileri Yapı Kredi Play karta kefilsiz olarak başvurabilir. Play karta kefilsiz başvuracak üniversite öğrencileri amacıyla değerlendirme kriterlerine göre tahsis edilebilecek maksimum limit tutarı 2000 TL'dir.