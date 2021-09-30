Kalıcı yaz saati uygulaması ile 6 yılda 6 milyar lira tasarruf sağlandı



KALICI YAZ SAATİ UYGULAMASI İLE ELEKTRİK TÜKETİMİNİN DÜŞTÜĞÜ VE TASARRUF SAĞLANDIĞI GÖRÜLDÜ

Türkiye'deki toplam elektrik tüketimi göz önüne alındığında 06:00-09:00 saatleri arasında elektrik tüketiminde düşük seviyede bir artış, 17:00-18:00 saatlerinde toplam elektrik tüketiminde azalış, saat 20:00 civarında ise elektrik tüketiminde artış gözlendi. Ancak, pik saatlerde meydana gelen bu değişimlerin tamamı değerlendirildiğinde elektrik tüketiminin düştüğü ve tasarruf sağlandığı görüldü.

KALICI YAZ SAATİ UYGULAMASININ BAŞLAMASINDAN BU YANA ELDE EDİLEN TOPLAM TASARRUF 6,82 MİLYAR KİLOVATSAATİ BULDU

Türkiye, kalıcı yaz saati uygulaması ile her yıl 1 milyar lirayı aşan oranlarda tasarruf elde etti. Uygulamanın başlamasından bu yana elde edilen toplam tasarruf 6,82 milyar kilovatsaati buldu. Yani 2020 yılında kişi başı elektrik tüketimi 3 bin 661 kilovatsaat olarak hesaplandığında 1.9 milyon kişinin bir yıllık elektrik ihtiyacı buradan elde edilen tasarrufla sağlanmış oldu.