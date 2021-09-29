Binomo, ek gelir elde etmek isteyenlere yatırım yapmayı öğretiyor!

Online ticaret platformları, insanların birikimleriyle dijital kanallar yoluyla ek gelir elde etmesini sağlayan yeni yatırım adresleri olarak öne çıkıyor. İnternetin olduğu her yerde 7/24 erişebileceğiniz bu platformlar, ek gelir elde etmenin dijital çözümlerini sunuyor. Türkiye dahil 133 ülkede her gün 1 milyon kişinin işlem yaptığı Binomo, ek gelir elde etmek isteyenlere sunduğu işlem kolaylıklarıyla benzerlerinden ayrışıyor. Yalnız tasarruflarını değil, finansal okuryazarlıklarını da artırmak isteyenlerin tercih ettiği online ticaret platformları arasında Binomo da öne çıkıyor.

Binomo'da yatırım, pratik yapılarak öğreniliyor

Dünya borsalarından dövize kadar 70'den fazla varlığa yatırım olanağı sunan Binomo, demo ve gerçek hesap uygulamalarıyla yatırım deneyimini geliştirmeye yönelik seçenekler sunuyor. Hem iOS hem de Android uygulamaları ücretsiz olarak indirilebilen Binomo'ya, www.binomo.com adresinden de erişmek mümkün oluyor. Binomo'yu kullanmak için ek bir yazılım indirmenize de gerek yok. Yalnızca Plugin ve eklentilerini kullanıyorsanız, devre dışı bırakmanız ve tarayıcınızın en güncel sürümünde işlem yapmanız öneriliyor. Eğer tarayıcı üzerinden işlem yapacaksanız da adres çubuğunun sağ köşesindeki artı işaretine tıklayarak, platforma hızlı erişmek için masaüstünüzde kısayol oluşturabilirsiniz.

Şimdi platforma giriş yapma zamanı… Bunun için geçerli bir e-posta adresi yazmanız ve size özel güçlü bir şifre tanımlamanız yeterli. Ardından karşınıza "yatırım yapmayı öğrenmek" ya da "doğrudan işlem yapmak" şeklinde iki seçenek çıkıyor. Yatırım yapmayı öğrenmeyi seçenler ise demo hesaba yönlendiriliyor. Binomo, demo hesap sahiplerine 8.000 TL'lik sanal limit tanımlayarak nasıl yatırım yapılacağını gösteriyor. Basit bir arayüzü bulunan platform, "eğitim" başlığı altında varlık ürünleri hakkında açıklayıcı bilgiler, zaman aralıklarının önemi, grafik ve göstergelerin nasıl yorumlanabileceği hakkında videolar sunuyor. Sayfanın sağ üst tarafında hesap ve bakiye bilgileri yer alırken, alt tarafta da yatırım yapılabilecek tutarlar bulunuyor. Binomo tarafından belirlenen en düşük yatırım tutarı 8 TL.

Hemen Binomo'da Demo Hesap açarak 8 bin TL limit ile işlem yapmayı ücretsiz olarak öğrenin. Demo hesap açmak için hemen tıklayın.

Doğru yatırım yapmayı öğrenmek Binomo ile kolay

İşlem yapmak için önce yatırım ürününü seçiyor, ardından tutarı belirliyorsunuz. Daha sonra, seçtiğiniz ürünün belirleyeceğiniz süre içindeki eğilimlerine göre fiyat değişikliklerini öngörüyorsunuz. Her doğru öngörü, ek gelir anlamına geliyor. Binomo, kullanıcılarının yatırım deneyimini ilerletmek için demo hesap aşamasında çeşitli yardımcı unsurlar da sunuyor. Ekranda yalnız fiyat grafiği değil, olası kazanç oranı ve yapılan yatırıma yönelik diğer kullanıcıların fikirlerinin yer aldığı bir oylama penceresi de yer alıyor.

Yalnızca 80 TL ile yatırım yapmaya başlayabilirsiniz

Demo hesabı kullanarak yeteri kadar deneyim kazandıktan sonra, sıra gerçek hesap üyeliklerden birini tercih etmeye geliyor. Bireylerin yatırım davranışlarını uluslararası araştırmalar ışığında izleyen Binomo, üyelik modellerini de araştırmaların ortaya koyduğu beklentilere göre çeşitlendiriyor. Tüm üyelikler, yatırım yapılabilen varlık sayısı, yatırım limiti, para yatırma ve para çekme sıklığı ile para iadesi gibi özelliklere göre farklılaşabiliyor. STANDART, GOLD ve VIP olarak sınıflandırılan üyeliklerin sunduğu ayrıcalıklar ise çeşit çeşit. Yatırım yapmaya düşük tutarlarla başlamak isteyenlere yönelik tasarlanan STANDART üyeliğe katılım ücreti sadece 80 TL. 45'den fazla varlığa yatırım yapılabilen bu üyelikte, para çekme işlemi birkaç dakila ile 3 gün arasında veya ödeme methoduna göre 3 günden uzun bir sürede gerçekleştiriliyor.

GOLD ve VIP üyelikler ayrıcalıklarıyla ayrışıyor

Binomo, bilgi ve deneyimi yüksek olan kullanıcılar kadar, yatırım hedefini de yüksek tutanlar için GOLD ve VIP üyelik alternatiflerini sunuyor. GOLD üyelikte, yatırım yapılabilecek ürün sayısı 60'a yükselirken, yatırım alt limiti 4.000 TL'den başlıyor. Bu üyelikte, para çekme süresi ödeme methoduna uygun olarak en fazla 24 saate düşerken, bazı durumlarda %5 oranında para iadesi fırsatı bulunuyor. 8.000 TL alt yatırım limiti olan VIP üyelik ise 70'den fazla yatırım ürününü kapsıyor ve maximum 4 saat içinde para çekilebiliyor. Ödeme yöntemine göre süreler değişkenlik gösterebiliyor. VIP üyeliğin öne çıkan ayrıcalıklarından biri de risksiz işlem yapabilme olanağı.

Binomo'da yatırım işlemleri güvende

İşlem sırasında bile anında Türkçe canlı destek hizmeti sunan Binomo, doğru öngörüler sonucunda elde edilen kazançların ödemeleri için 3D Secure güvenlik seviyesini kullanıyor. Uluslararası Finans Komisyonu'nun (International Finance Corporation | IFC) A Kategorisi'nde yer alan Binomo, bu sayede platformdaki tüm işlemleri güvenlik koruması altına almış oluyor. Gerçek hesap ile işlem yapan kullanıcılar, Binomo'ya para yatırırken banka kartından elektronik cüzdana kadar çeşitli güvenli ödeme araçlarını tercih edebiliyor.

Yatırım araçlarının performansı, küresel gelişmelerden doğrudan etkilenir. Bu değişkenlere rağmen piyasalardaki gelişmeleri doğru yorumlayabilmeyi ve temel finansal bilgi seviyemizi sürekli geliştirmeyi sağlayacaktır. Binomo'nun sunduğu eğitim fırsatlarını iyi değerlendirerek yatırım yapma kabiliyetlerinizi güçlendirmek için mutlaka zaman ayırın. Ama şunu da unutmamalısınız: Ticaret riskli bir iştir ve ek gelir elde etmeniz hiçbir zaman garanti değildir. Gerçek bir yatırım deneyimi her zaman risk barındırır! Binomo ise bu riskleri en düşük seviyelere çekmek için sizi ekosisteme hazırlar, iyi bir finansal okuryazar olmanıza destek olur. Yatırım yapacağınız zaman kendinizi geliştirmeye odaklanın. Kendinizi geliştirdiğiniz, deneyimlerinizi artırdığınız zaman başarının yolu aydınlanır.