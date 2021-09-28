3600 ek gösterge son dakika: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge Meclis'e ne zaman gelecek?

3600 ek gösterge ile ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri ve yapılan açıklamalar memurlar tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memurların 3600 ek gösterge meselesini çözüme kavuşturmak için çalışma programı hazırladıklarını açıklamıştı. Meclis'in açılmasına günler kala konunun ne zaman görüşüleceği merak konusu oldu. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge Meclis'e ne zaman gelecek? İşte haberin detayları
3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?
Geçtiğimiz aylardan açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memurların 3600 ek gösterge meselesini çözüme kavuşturmak için çalışma programı hazırladıklarını bildirdi.
İşte yapılan son açıklamalar;
Törende konuşan Bakan Bilgin, geçen günlerde yaklaşık 700 bin kamu işçisini kapsayan toplu sözleşmeyi imzaladıklarını anımsatarak, bunun özel sektör için de yol gösterici olduğunu söyledi.
Yakın zamanda memurlarla da toplu sözleşme yaptıklarına değinen Bilgin, "Çok önemli bir kararı, memurlarla yaptığımız sözleşmeyle belirledik, sözleşme tutanağına geçirdik. Nedir o? 3600 ek gösterge sorunu. Bunu sözleşmeyle kayıt altına aldık. Bu sözleşme döneminde 3600'ü, bütün memurlar için ciddi bir sorun olan ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız. Sözleşmemizle kayıt altına alındı. Şimdi onun çalışma programını hazırlıyoruz. Onun da çok önemli bir atılım olacağını düşünüyorum kamu çalışanları açısından." diye konuştu.
KİMLER YARARLANACAK?
Ek gösterge düşük kaldığından öğretmen ve polisler hem emekli olamıyor hem de yüksek emekli maaşı alamıyor. Bu sorun sadece öğretmen ve polisleri değil tüm kamu görevlilerini ilgilendiriyor. Ek gösterge sorunu yeniden gündeme geldi ve taraflar sorunun çözümü konusunda bu sefer istekliler.