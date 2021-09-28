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    • Ekonomi
    • 28.09.2021 16:21
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    • 28.09.2021 16:59
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    3600 ek gösterge son dakika: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge Meclis'e ne zaman gelecek?

    3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Türkiye Büyük Millet Meclis'i (TBMM) 1 Ekim'de açılıyor ve gündeme gelecek konulardan birisi de memurları yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ek gösterge hakkında açıklamada bulunmuş ve konuyu çözüme kavuşturmak için program hazırladıklarını ifade etmişti. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge Meclis'e ne zaman gelecek? İşte son gelişmeler...

    3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

    3600 ek gösterge ile ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri ve yapılan açıklamalar memurlar tarafından büyük bir heyecanla takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memurların 3600 ek gösterge meselesini çözüme kavuşturmak için çalışma programı hazırladıklarını açıklamıştı. Meclis'in açılmasına günler kala konunun ne zaman görüşüleceği merak konusu oldu. Peki, 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge Meclis'e ne zaman gelecek? İşte haberin detayları

    3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Geçtiğimiz aylardan açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memurların 3600 ek gösterge meselesini çözüme kavuşturmak için çalışma programı hazırladıklarını bildirdi.

    İşte yapılan son açıklamalar;

    Törende konuşan Bakan Bilgin, geçen günlerde yaklaşık 700 bin kamu işçisini kapsayan toplu sözleşmeyi imzaladıklarını anımsatarak, bunun özel sektör için de yol gösterici olduğunu söyledi.

    Yakın zamanda memurlarla da toplu sözleşme yaptıklarına değinen Bilgin, "Çok önemli bir kararı, memurlarla yaptığımız sözleşmeyle belirledik, sözleşme tutanağına geçirdik. Nedir o? 3600 ek gösterge sorunu. Bunu sözleşmeyle kayıt altına aldık. Bu sözleşme döneminde 3600'ü, bütün memurlar için ciddi bir sorun olan ek gösterge meselesini çözüme kavuşturacağız. Sözleşmemizle kayıt altına alındı. Şimdi onun çalışma programını hazırlıyoruz. Onun da çok önemli bir atılım olacağını düşünüyorum kamu çalışanları açısından." diye konuştu.

    KİMLER YARARLANACAK?

    Ek gösterge düşük kaldığından öğretmen ve polisler hem emekli olamıyor hem de yüksek emekli maaşı alamıyor. Bu sorun sadece öğretmen ve polisleri değil tüm kamu görevlilerini ilgilendiriyor. Ek gösterge sorunu yeniden gündeme geldi ve taraflar sorunun çözümü konusunda bu sefer istekliler.

        3600 ek göstergenin, tüm kamu görevlilerini kapsaması istense de görünen dört meslek grubundaki; polis, öğretmen, din görevlisi ve hemşirelerin ek göstergeleri yükseltilecek. Böylece 2200 ve 3000 olan ek gösterge, 3600'e çıkacak.

        Düzenleme, meslek gruplarına göre farklılık göstermeyecek, bu meslekleri kapsayan tek bir düzenleme yapılarak, ek gösterge yükseltilecek. Böylece memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak.

        EK GÖSTERGE MAAŞ VE İKRAMİYELERİ NASIL ETKİLEYECEK?

        3600 ek gösterge düzenlemesi ile öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Düzenlemeden hâlihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor.

        Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.

        Düzenleme ile birlikte memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak. Düzenleme Meclis'ten çıkıp uygulamaya girdiğinde de emeklilikte alınacak ikramiye ve maaşa yüzde 20 artış olarak yansıyacak.

        3600 ek gösterge ile maaşlarda ne değişecek? Kim ne kadar maaş alacak?
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        Haberler Ekonomi 3600 ek gösterge son dakika: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? 3600 ek gösterge Meclis'e ne zaman gelecek?
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