Başvuran 50.000 TL’yi alır! 6 ayı geçmeyecek! Bu para sadece kadınlara veriliyor

Kadın Girişimci Kredisi

Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları amacıyla "Önce Halk, Sonra Bankayız" anlayışıyla hareket eden Halkbank olarak Türkiye ekonomisine sunduğumuz desteğin kapsamını genişletiyoruz. İlk defa iş kuracak ya da işini kurmuş Kadın Girişimcilerimizin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması, cesaretlendirilmesi ve teşvik edilmesi suretiyle "Kadın Girişimci Kredi" paketini yaşama geçirdik.