Başvuran 50.000 TL’yi alır! 6 ayı geçmeyecek! Bu para sadece kadınlara veriliyor

Peş peşe açıklandı. Başvuran 50.000 TL'yi alır! Türkiye'de kadınlara yönelik desteklerden çoğu vatandaş habersiz. Fakat devletin ve özel kuruluşların bayanlara destek ödemeleri bulunuyor. Bu kapsamda Halkbank resmi internet sayfası üzerinden bildirimde bulundu. Kamu bankası doğrultusundan oluşturulan açıklamalarda kadın girişimcilere özel kredi verildiği bildirildi. Kredinden yeni iş kuran ve işletme yaşı 6 ayı geçmeyen bayan girişimciler 50 bin TL olarak faydalanabilirler.
Kadın Girişimci Kredisi
Güçlü Türkiye'nin Güçlü Kadınları amacıyla "Önce Halk, Sonra Bankayız" anlayışıyla hareket eden Halkbank olarak Türkiye ekonomisine sunduğumuz desteğin kapsamını genişletiyoruz. İlk defa iş kuracak ya da işini kurmuş Kadın Girişimcilerimizin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması, cesaretlendirilmesi ve teşvik edilmesi suretiyle "Kadın Girişimci Kredi" paketini yaşama geçirdik.
Kredi Özellikleri
Azami kredi limiti, işini kurmuş bayan girişimciler amacıyla 100 bin TL, yeni iş kuran ve işletme yaşı 6 ayı geçmeyen bayan girişimciler amacıyla 50 bin TL'dir.
Kredi vadesi; 6 ay anapara ödemesiz devre olmak üzere azami 36 aydır.
Kredi, aylık eşit taksitli olarak kullandırılacaktır.