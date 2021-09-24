Aygaz tüp fiyatları 2021! 12 KG'lık Aygaz tüp fiyatı 2021 ne kadar? Boş tüp depozito ücreti kaç TL?

3 gemilik tek Türk gemi filosu destekli kuvvetli lojistik yapısı sayesinde, kendi nihai müşterilerinin, diğer LPG dağıtım şirketlerinin ve yurtdışı müşterilerinin içinde olduğu geniş bir ekosisteme, yüksek kaliteli ve ekonomik LPG temini sağlamaktadır. Aygaz, geniş menşeli tedarikçi portföyüile LPG operasyonunu kesintisiz sürdürebilmektedir. Aygaz, güçlü altyapısı ve yüksek satış tonajları sayesinde, en büyük tonajlı LPG gemilerini tek başına ve tek limanda tahliye edebilen sayılı firmalardan biridir.

Aygaz'ın uluslararası standartlara uygun, en modern teknolojiyle işletilen 5 deniz terminali, 6 dolum tesisi ve 7 dağıtım merkezinin yanı sıra tüp, tank, valf ve dedantörleri ile LPG cihazları üreten bir işletmesi vardır.

Toplam 178 bin m³ ile Türkiye'nin en büyük LPG depolama kapasitesine sahip olan Aygaz'ın, güçlü teknolojik altyapı ve donanıma sahip tesislerinde depolanan LPG, tüplere otomatik olarak doldurulmakta ve güvenlik testlerinin ardından dağıtıma hazır hale gelmektedir.

Her Aygaz tüpü "birebir sızdırmazlık contası değişimi", "aşırı dolum ve gaz kaçağı", "eksik dolum" kontrollerinden geçirildikten sonra tam dolum ve kalite güvencesini gösteren "tüp bilgi kartı" ve "hologram kapak" ile mühürlenerek tüketiciye ulaştırılmaktadır.

Aygaz ürünleri ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre ve ISO 45001 İş Sağlığı-Güvenliği, ISO 27001 Bilgi Güvenliği, ISO 50001 Enerji, ISO 10002 Müşteri Şikayetleri Yönetimi belgelerine, AB ülkelerinde serbest dolaşım iznini belgeleyen CE ve PI markalama sertifikalarına, TSE'nin Müşteri Dostu Kuruluş ve Müşteri Dostu Marka belgelerine sahiptir.