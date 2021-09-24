Aygaz tüp fiyatları 2021! 12 KG'lık Aygaz tüp fiyatı 2021 ne kadar? Boş tüp depozito ücreti kaç TL? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkllıkla yapılır oldu. Ev ve işyerleri mutfakları için en çok tercih edilen şirketlerden biri olan Aygaz'ın ürün çeşitlerine göre fiyatları merak edilerek sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. İşte tüm bilgiler...
AYGAZ TÜP FİYATLARI 2021! 12 KG'LIK TÜP FİYATI NE KADAR?
2 kg piknik tüpü fiyatı: 23,50 TL
12 kg ev tüpü fiyatı: 112,00 TL
12 kg maksi karavan tüpü: 113,50 TL
16 kg Forklift tüpü fiyatı: 237,00 TL
24 kg ticari tüp fiyatı: 237,00 TL
45 kg sanayi tüpü fiyatı: 445,00 TL
45 kg propan tüpü fiyatı: 486,00 TL
AYGAZ BOŞ TÜP DEPOZİTO ÜCRETİ KAÇ TL?
Aygaz mini depozito bedeli 56 TL
AYGAZ HAKKINDA
1961 yılında kurulan Aygaz, LPG'nin temini, stoklanması, dolumu ve LPG'li cihaz üretimi ile satışını kapsayan süreçleri gerçekleştiren entegre bir LPG şirketidir. LPG sektöründe faaliyet gösteren halka açık ilk şirket olan Aygaz, 81 ilde 1.736 otogaz istasyonu, 2.297 tüpgaz bayii ile hizmet vermektedir.
Tüketiciler tarafından en çok tercih edilen LPG ürünlerini sunan Aygaz, her gün yaklaşık 50 bin eve girmekte ve günde 200 bine yakın araca, Aygaz ve markalarının istasyonlarından yakıt temin etmektedir.