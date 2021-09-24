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    • Ekonomi
    • 24.09.2021 22:30
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    • 24.09.2021 22:36
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    Aygaz tüp fiyatları 2021! 12 KG'lık Aygaz tüp fiyatı 2021 ne kadar? Boş tüp depozito ücreti kaç TL?

    Mutfaklarında yemek pişirmek için tüp kullanmayı tercih eden vatandaşlar gün içerisinde sıklıkla Aygaz tüp fiyatları 2021! 12 KG'lık Aygaz tüp fiyatı 2021 ne kadar? Sorularına yanıt arıyor. İşyeri ve evlerde kullanılabilen, farklı boyutlarda pek çok çeşidi bulunan Aygaz şirketinin tarihi geçmişine ilişkin tüm bilgileri haberimizin içeriğinde derledik. Peki en çok tercih edilen markalardan biri olan olan Aygaz Boş tüp depozito ücreti kaç TL?

    takvim.com.tr
    Aygaz tüp fiyatları 2021!

    Aygaz tüp fiyatları 2021! 12 KG'lık Aygaz tüp fiyatı 2021 ne kadar? Boş tüp depozito ücreti kaç TL? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıkllıkla yapılır oldu. Ev ve işyerleri mutfakları için en çok tercih edilen şirketlerden biri olan Aygaz'ın ürün çeşitlerine göre fiyatları merak edilerek sıklıkla araştırılanlar arasında yer aldı. İşte tüm bilgiler...

    AYGAZ TÜP FİYATLARI 2021! 12 KG'LIK TÜP FİYATI NE KADAR?

    2 kg piknik tüpü fiyatı: 23,50 TL
    12 kg ev tüpü fiyatı: 112,00 TL
    12 kg maksi karavan tüpü: 113,50 TL

    16 kg Forklift tüpü fiyatı: 237,00 TL
    24 kg ticari tüp fiyatı: 237,00 TL
    45 kg sanayi tüpü fiyatı: 445,00 TL
    45 kg propan tüpü fiyatı: 486,00 TL

    AYGAZ BOŞ TÜP DEPOZİTO ÜCRETİ KAÇ TL?

    Aygaz mini depozito bedeli 56 TL

    AYGAZ HAKKINDA

    1961 yılında kurulan Aygaz, LPG'nin temini, stoklanması, dolumu ve LPG'li cihaz üretimi ile satışını kapsayan süreçleri gerçekleştiren entegre bir LPG şirketidir. LPG sektöründe faaliyet gösteren halka açık ilk şirket olan Aygaz, 81 ilde 1.736 otogaz istasyonu, 2.297 tüpgaz bayii ile hizmet vermektedir.
    Tüketiciler tarafından en çok tercih edilen LPG ürünlerini sunan Aygaz, her gün yaklaşık 50 bin eve girmekte ve günde 200 bine yakın araca, Aygaz ve markalarının istasyonlarından yakıt temin etmektedir.

        3 gemilik tek Türk gemi filosu destekli kuvvetli lojistik yapısı sayesinde, kendi nihai müşterilerinin, diğer LPG dağıtım şirketlerinin ve yurtdışı müşterilerinin içinde olduğu geniş bir ekosisteme, yüksek kaliteli ve ekonomik LPG temini sağlamaktadır. Aygaz, geniş menşeli tedarikçi portföyüile LPG operasyonunu kesintisiz sürdürebilmektedir. Aygaz, güçlü altyapısı ve yüksek satış tonajları sayesinde, en büyük tonajlı LPG gemilerini tek başına ve tek limanda tahliye edebilen sayılı firmalardan biridir.

        Aygaz'ın uluslararası standartlara uygun, en modern teknolojiyle işletilen 5 deniz terminali, 6 dolum tesisi ve 7 dağıtım merkezinin yanı sıra tüp, tank, valf ve dedantörleri ile LPG cihazları üreten bir işletmesi vardır.

        Toplam 178 bin m³ ile Türkiye'nin en büyük LPG depolama kapasitesine sahip olan Aygaz'ın, güçlü teknolojik altyapı ve donanıma sahip tesislerinde depolanan LPG, tüplere otomatik olarak doldurulmakta ve güvenlik testlerinin ardından dağıtıma hazır hale gelmektedir.

        Her Aygaz tüpü "birebir sızdırmazlık contası değişimi", "aşırı dolum ve gaz kaçağı", "eksik dolum" kontrollerinden geçirildikten sonra tam dolum ve kalite güvencesini gösteren "tüp bilgi kartı" ve "hologram kapak" ile mühürlenerek tüketiciye ulaştırılmaktadır.

        Aygaz ürünleri ISO 9001 Kalite, ISO 14001 Çevre ve ISO 45001 İş Sağlığı-Güvenliği, ISO 27001 Bilgi Güvenliği, ISO 50001 Enerji, ISO 10002 Müşteri Şikayetleri Yönetimi belgelerine, AB ülkelerinde serbest dolaşım iznini belgeleyen CE ve PI markalama sertifikalarına, TSE'nin Müşteri Dostu Kuruluş ve Müşteri Dostu Marka belgelerine sahiptir.
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        Haberler Ekonomi Aygaz tüp fiyatları 2021! 12 KG'lık Aygaz tüp fiyatı 2021 ne kadar? Boş tüp depozito ücreti kaç TL?
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