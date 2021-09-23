Turkuvaz’dan temiz enerji webinarı (Ekonomi haberleri)

Turkuvaz Medya Grubu ve ekonomi dergisi InBusiness öncülüğünde başlatılan Küresel Umut Festivali kapsamında düzenlenen 'Sürdürülebilir Hikâyeler Webinar Serisi'nin dokuzuncusu 'Temiz Enerji' webinarı, bugün www. kureselumutfestivali.com adresinden canlı olarak yayınlanacak.

EV TUZAĞINA DİKKAT!

Kiraların artmasının ardından uygun fiyatlı ev arayışında olan vatandaşlar siber dolandırıcıların hedefi haline geldi. Siber güvenlik kuruluşu Laykon Bilişim'in Operasyon Direktörü Alev Akkoyunlu, ev arayanlara uyarıda bulundu:

1- EVİ görmeden kapora vermeyin. Mutlaka banka havalesinde ayrıntılı şekilde belirterek işlem yapın.

2- EV aramayı planladığınız bölgedeki diğer benzer evlerin fiyatlarını kontrol edin.

3- SAHTE ilanlarda, gerçekte mevcut olmayan dairelerin fotoğrafları kullanılabilir.

4- DAİRENİN sahibini ve ayrıntılarını öğrendikten sonra internette araştırma yapın.

ASKER AİLESİNE DESTEK

Vatani görevini yerine getirmek için askere giden kişilerin maddi durumu yetersiz olan ailelerine devlet maaş desteği veriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, asker evli ise eşine, değil ise anne-babasına her ay 400 lira ödeme yapıyor. Askerlik süresince devam eden destekten yararlanmak için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na kimlik ile başvurmak yeterli oluyor. Asker ailelerine yönelik bir diğer destek ise 'Muhtaç Asker Çocuğu Yardım Programı.' Bu desteğin tutarı da aylık 150 lira.

E-TİCARETİN KALBİ İSTANBUL'DA ATACAK

E-Ticaretin Davos'u olarak adlandırılan World E-Commerce Forum (WORLDEF), 21 Ekim'de İstanbul'da yapılacak. 4 yıldır aralıksız düzenlenen World E-Commerce Forum, 'e-ticaretin Rönesansı- Avrasya'nın Dijital Başkenti: İstanbul' ana temasıyla gerçekleştirilecek. Forumda, markaların üst düzey yöneticileri ve e-ticaret profesyonelleri deneyimlerini katılımcılarla paylaşacak. WORLDEF Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Nart, "Son 2 senedir artan e-ticaret hacmiyle 200 bin yeni şirket, e-ticaret yapmaya başladı. Bu şirketlerin 1 milyon ek istihdam açığı var" dedi.

PANİK İÇİNDEYİZ

Dünya Çinli gayrimenkul devi Evergrande'nin girdiği borç batağına kilitlendi! Piyasaya toplam 300 milyar dolar borcu olan şirketin adım adım iflasa gittiği söylendi! Ekonomistler, Evergrande'ye kredi veren bankaların zor durumda kalacağını dile getirdi. 200 binden fazla kişiyi istihdam eden ve Çin'de 280'den fazla şehirde bin 300'den çok proje geliştiren şirketin batmasının piyasada domino etkisi yaratacağına da dikkat çekildi.