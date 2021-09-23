Emekli maaşını artırma yolu

Yüksek emekli aylığı için nelere dikkat etmek gerekiyor?

Öncelikle maaşınızın bordroda tam olarak gösterildiğinden emin olun. Ayrıca ikramiye, prim, kira yardımı gibi düzenli nakit ödemeleriniz varsa, bunları da brüt kazanca ekletin.

Emeklilikte 1261 gün formülü uygulaması nedir?

Son 7 yılda hangi statü (Bağ-Kur, SSK) daha fazla ise emeklilik işlemleri ona göre yapılıyor. 1261 prim gün hangi kurumda geçirilmişse o sistem üzerinden emeklilik gerçekleştiriliyor. 2008 yılından sonra işe başlayanlar için ise çalışma hayatının tümüne bakılıyor.

Borçlanmanın tavan tutardan yatırılması emeklilik aylığını artırır mı?

2000'den önceki süreyi borçlanırken tavan tutardan yatırırsanız emekli aylığı yükselir.

SSK'dan emekli olabilmek için Bağ-Kur'lu çalıştığım döneme ilişkin primleri sildirebilir miyim?

Yatırılan Bağ-Kur primlerinin sildirilmesi mümkün değil. SSK ve Bağ-Kur statüsünde prim ödemeleri eşitse son olarak tabi olunan sigortalılık statüsünden emekli olunur.

Emekli aylığı aynı mı hesaplanıyor?

Emekli aylığının hesabında prim ödenen bütün günler dikkate alınır. Memur, işçi, kendi adına çalışan için farklılık gösteriyor. Sigorta geçmişindeki primler farklı koşullarda emekliliğin kapısını açabilir.

Aynı anda iki işte çalışıyor olmak emekli aylığını artırır mı?

Her iki işte de sigorta primi ödendiğinde bildirilen matrah yükselir. Emekli aylığı da artar.

Emeklilik başvurusunda bakmakla yükümlü olunan çocuk ve eşin bulunması aylığa yansır mı?

Emekli dilekçesi verirken çocuk sayısı ve eş mutlaka belirtilmeli. Bunlar aylık bağlama oranını etkiler.

Yüksek kazanç üzerinden fazla prim ödeyenin geliri artar mı?

Emekli maaşı, üstünden prim hesaplanan kazanç tutarıyla prim ödeme gün sayısına göre belirleniyor. Yüksek kazanç üzerinden prim ödeyenin emekli aylığı da yüksek olur. Yüksek kazanç yüksek maaş getirir.

Bağ-Kur'lu çalışanlar emekli maaşını nasıl yükseltebilir?

Kazancın yani brüt maaşın yüksek olması emekli aylığını yükseltir. Yatırılan prim yükseldikçe maaş da artar.

Yaş beklerken çalışmak aylığı düşürür mü?

Asgari ücretin iki katı maaşı artırır.

Emekli aylığı hesaplamasında son 7 yıl neden önemli?

Emeklilik dilekçesi verirken, aylık ödeyecek kurum belirlenirken son 7 yıllık fiili hizmet süresi esas alınıyor. Bu, emekli olunacak kurumun belirlenmesinde dikkate alınıyor.

HAZAL ATEŞ.