Bundan iyisi can sağlığı! Vatandaşa devletten karşılıksız her ay 1150 lira ödeme! Yalnızca e-devlet üzerinden başvuran alıyor...

Pandemi devresi vatandaşı ekonomik yönden son derece olumsuz etkiledi. Bu süreçte vatandaşa ekonomik yönden destek olmak amacıyla verdiği devlet desteklerinin adedi ve kapsamı da artırıldı. Sosyal devlet zihniyeti ile eş güdümlü vatandaşa karşılıksız olarak verdiği desteklerin pek fazlasını gerçekten vatandaş bilmediği amacıyla alamıyor. Bu kapsamda pek çok bireyin bilmediği fakat almaya hak kazandığı desteklerden birisi kira destek yardımı. Üstelik yalnızca e-devlet üzerinden müracaat gerçekleştirmek mümkün.
Kira yardım desteğine başvurmak ve olumlu cevap alabilmek isteyen kişilerin öncelikli olarak gelir ve kira araştırması yapılacak. Hane amacıylade yaşam sürdüren vatandaşların toplam hane gelirinden düşük gelir alıyor olmaları gerekiyor. Kira desteği alabilmek amacıyla parasal hali yetersiz olması, emekli maaşı ya da rastgele bir derli toplu gelirinin olmaması gerekmektedir.
ÇEVRE BAKANLIĞI 1150 TL KİRA DESTEĞİ
Çevre ve Şehirclik Bakanlığı kentsel dönüşüm kapsamında evleri yıkılan vatandaşlara kira yardımı ödemesi yapar. Başvuru yapılması halinde yapılan bu destek ödemelerinin tutarı ise yaşanılan şehre göre değişir. Nüfusun kalabalık olduğu şehirlerde kira yardımı 1150 TL olarak yapılırken nüfusun az kira oranlarının düşük olduğu yerlerde bu tutar 715 TL olarak ödenir. Çevre ve Şehirclik Bakanlığı tarafından sağlanan kira yardımı ödemeleri 18 ay süreyle yapılırken bazı özel durumlarda bu tutar 36 aya kadar çıkabilir. Kentsel dönüşüm kapsamında kira yardımı desteği almak isteyen vatandaşlar başvuruda bulunmak zorundarlar, ödemeler otomatik bağlanmıyor. Başvurular ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müdürlüklerine ya da belediyelere yapılır. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.