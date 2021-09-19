Kahveye yüzde 100 zam (Ekonomi haberleri)

Başta Brezilya olmak üzere dünyanın önde gelen kahve üreticisi ülkelerde yaşanan don ve olumsuz iklim koşulları kahve fiyatlarını etkiledi. Kahve çekirdeğinin ithalat maliyetini de arttırdı. 2021 yılı Ağustos ayında 50 liraya satılan kahvenin kilosu artık 90 ila 100 lira arası satılmaya başladı.
MODEL UYDUDA FİNAL HEYECANI
Teknofest kapsamında Türksat Model Uydu Yarışması'nda final heyecanı başladı. Yarışmada, üniversiteli gençlerce tasarlanan model uyduların final etabı gerçekleştirildi. Yarışmalarda 20 takım finale kalırken, model uydular roketlerle gönderildi. Bu yılki yarışlarda model uyduların 10 saniye askıda kalması isteniyor.
ONLİNE SATIŞA FİYAT DENETİMİ
Ticaret Bakanlığının haksız fiyat artışı iddialarına karşı marketlere yönelik denetimleri e-Ticaret sektöründe de başladı. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı Hakan Çevikoğlu, e-ticaret sektöründe "haksız fiyat artışı" ile vatandaşların ezilmesine kesinlikle izin vermeyeceklerini dile getirdi.