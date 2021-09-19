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    Kahveye yüzde 100 zam (Ekonomi haberleri)

    Başta Brezilya olmak üzere dünyanın önde gelen kahve üreticisi ülkelerde yaşanan don ve olumsuz iklim koşulları kahve fiyatlarını etkiledi. Kahve çekirdeğinin ithalat maliyetini de arttırdı. 2021 yılı Ağustos ayında 50 liraya satılan kahvenin kilosu artık 90 ila 100 lira arası satılmaya başladı.

    Kahveye yüzde 100 zam

    Başta Brezilya olmak üzere dünyanın önde gelen kahve üreticisi ülkelerde yaşanan don ve olumsuz iklim koşulları kahve fiyatlarını etkiledi. Kahve çekirdeğinin ithalat maliyetini de arttırdı. 2021 yılı Ağustos ayında 50 liraya satılan kahvenin kilosu artık 90 ila 100 lira arası satılmaya başladı.

    MODEL UYDUDA FİNAL HEYECANI
    Teknofest kapsamında Türksat Model Uydu Yarışması'nda final heyecanı başladı. Yarışmada, üniversiteli gençlerce tasarlanan model uyduların final etabı gerçekleştirildi. Yarışmalarda 20 takım finale kalırken, model uydular roketlerle gönderildi. Bu yılki yarışlarda model uyduların 10 saniye askıda kalması isteniyor.

    ONLİNE SATIŞA FİYAT DENETİMİ
    Ticaret Bakanlığının haksız fiyat artışı iddialarına karşı marketlere yönelik denetimleri e-Ticaret sektöründe de başladı. Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkan Yardımcısı Hakan Çevikoğlu, e-ticaret sektöründe "haksız fiyat artışı" ile vatandaşların ezilmesine kesinlikle izin vermeyeceklerini dile getirdi.

        İNGİLİZLER GELİYOR
        Turizm sektörünün İngiltere'den beklediği haber geldi. İngiltere, Türkiye'yi seyahat sonrası zorunlu otel karantinası gerektiren kırmızı listeden çıkarması turizmcilerin yüzünü güldürdü. TÜRSAB, İngiltere'nin seyahat listesinde yaptığı güncellemenin ardından önümüzdeki 3 aylık dönemde Türkiye'ye 200 bin civarında İngiliz vatandaşın seyahat etmesini beklediğini açıkladı. TÜROFED Başkanı Sururi Çorabatır "Kış sezonu hareketlenecek" dedi.

        ÜRÜN AYNI FİYAT FARKLI
        Sebze meyvedeki fiyat oyunları bitmek bilmiyor. Tarladan çatala kadar yüzde 400 zamlanan ürünler marketler arasında da farklılık gösteriyor. Hatta aynı marketin farklı şubelerinde bile ürünlere değişik etiketler konuluyor. Bu arada pazar tezgahları ile market rafları arasında da aynı ürünlerde yüzde 60'a varan farklar oluşuyor.
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        Haberler Ekonomi Kahveye yüzde 100 zam (Ekonomi haberleri)
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