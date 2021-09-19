Kahveye yüzde 100 zam (Ekonomi haberleri)

ÜRÜN AYNI FİYAT FARKLI

Sebze meyvedeki fiyat oyunları bitmek bilmiyor. Tarladan çatala kadar yüzde 400 zamlanan ürünler marketler arasında da farklılık gösteriyor. Hatta aynı marketin farklı şubelerinde bile ürünlere değişik etiketler konuluyor. Bu arada pazar tezgahları ile market rafları arasında da aynı ürünlerde yüzde 60'a varan farklar oluşuyor.