A101 10 TL üzeri alışverişte şahane indirim duyurusu! 21 üründe 24 Eylül'e kadar yüzde 53 indirim olacak. Pek çok indirimin olduğu kataloğda Milkten Sürülebilir Beyaz Peynir, Dr. Oetker Kakaolu Puding, Algida Dondurma Carte D'or Bitter-Kaymak-Fıstık, Doğuş Şeker Toz, Yudum Ayçiçek Yağı 4,5 litre, Birşah Süt Tam Yağlı (En Az %3,5 Yağlı) 1 litre ürünleri dikkat çekiyor. 10 TL ve üzeri alışverişlerde Marmarabirlik Siyah Salamura Zeytin, Tat Ketçap+Mayonez+Acı Sos Set, Yudum Ayçiçek Yağı 1 litre, Papia Tuvalet Kağıdı Parfümlü 8'li, Head&Shoulders Supreme Arındırıcı Şampuan ürünleri talep görecek.

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