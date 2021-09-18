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    • Ekonomi
    • 18.09.2021 12:20
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    • 18.09.2021 12:20
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    A101 10 TL üzeri alışverişte şahane indirim duyurusu! 21 üründe 24 Eylül'e kadar yüzde 53 indirim olacak!

    A101 aktüel kataloğuyla bugün onlarca ürün raflarda satışa sunuldu ve ürünlerin fiyatları merak ediliyor. A101'de bu hafta sonu Çerezya Ayçekirdeği Tuzlu Premium, Mutlu Uzun Erişte Yumurtalı, Çerezza Karma Mısır Cipsi, Sos Pasta Karamelli Toping Boringer, Xroll Bar Çikolata Nugalı Karamelli Poşet, Mistral Kağıt Havlu Perforeli, Hacı Şakir Sabun Banyo, Finish Quantum Bulaşık Makinesi Tableti 30'lu, Birşah Süt Günlük Pastörize Yarım Yağlı 1 L, Peynes Beyaz Peynir var. Ayrıca 10 TL üzeri alışverişlerde Bingo Sıvı Çamaşır Deterjanı Renkli 2 litre, Bingo Konsantre Yumuşatıcı Lovely, 100'lü Doğuş Çay Demlik Poşet Karadeniz, Dardanel Ton Balığı indirimi başladı.

    takvim.com.tr
    A101 10 TL üzeri alışverişte indirim duyurusu!

    A101 10 TL üzeri alışverişte şahane indirim duyurusu! 21 üründe 24 Eylül'e kadar yüzde 53 indirim olacak. Pek çok indirimin olduğu kataloğda Milkten Sürülebilir Beyaz Peynir, Dr. Oetker Kakaolu Puding, Algida Dondurma Carte D'or Bitter-Kaymak-Fıstık, Doğuş Şeker Toz, Yudum Ayçiçek Yağı 4,5 litre, Birşah Süt Tam Yağlı (En Az %3,5 Yağlı) 1 litre ürünleri dikkat çekiyor. 10 TL ve üzeri alışverişlerde Marmarabirlik Siyah Salamura Zeytin, Tat Ketçap+Mayonez+Acı Sos Set, Yudum Ayçiçek Yağı 1 litre, Papia Tuvalet Kağıdı Parfümlü 8'li, Head&Shoulders Supreme Arındırıcı Şampuan ürünleri talep görecek.

    A101'DE YENİ İNDİRİMLER

    Çerezya Ayçekirdeği Tuzlu Premium

    Mutlu Uzun Erişte Yumurtalı

        Çerezza Karma Mısır Cipsi

        Sos Pasta Karamelli Toping Boringer

        Xroll Bar Çikolata Nugalı Karamelli Poşet

            10 TL üzeri alışverişlerde Bingo Sıvı Çamaşır Deterjanı Renkli 2 litre, Bingo Konsantre Yumuşatıcı Lovely, 100'lü Doğuş Çay Demlik Poşet Karadeniz, Dardanel Ton Balığı ürünlerinde indirim var.
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            Haberler Ekonomi A101 10 TL üzeri alışverişte şahane indirim duyurusu! 21 üründe 24 Eylül'e kadar yüzde 53 indirim olacak!
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