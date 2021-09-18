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    • Ekonomi
    • 18.09.2021 08:56
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    • 18.09.2021 08:56
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    18 Eylül canlı döviz kurları: Dolar, euro, sterlin kaç TL, ne kadar oldu? Dolar düşecek mi? Dolar yıl sonu ne kadar olur?

    18 Eylül dolar ve euroda son gelişmeler yatırımcılar tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz hafta 8.32 lira seviyerinde haftayı tamamlayan dolar, bu hafta 8,44 seviyelerinde güne başladı. Hafta sonunun gelmesiyle birlikte döviz kurlarında yaşanan gelişmeler ve alış satış fiyatlarında anlık durum vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Peki, Bugün dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 18 Eylül Cuma döviz kurlarında son durum!

    takvim.com.tr
    18 Eylül canlı döviz kurları: Dolar, euro, sterlin kaç TL, ne kadar oldu? Dolar düşecek mi? Dolar yıl sonu ne kadar olur?

    18 Eylül dolar ve euroda yaşanan son gelişmeler yatırımcılar tarafından merak edilerek araştırılıyor. Geçen hafta 8.32 lira seviyesinden başlayan dolar/TL genel itibarıyla dalgalı bir seyir izledi. Yatırımcılar haftanın son işlem gününden itibaren dolar ve euroda son durumu araştırmaya başladı. Peki, 18 Eylül dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!

    18 EYLÜL GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 8,6356

    Dolar satış: 8,6580

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 10,1010

    Euro Satış: 10,1795

        POUND (STERLİN) NE KADAR?

        Pound alış: 11,8609

        Pound satış: 11,9093

        Merkez Bankası, eylül ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıkladı.

        Ankette yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 16,74'e yükseldi. Önceki ankette enflasyon tahmini yüzde 16.30 düzeyindeydi.

        Ankete göre yıl sonu dolar/TL beklentisi 8,9431'den 8,9184'e geriledi.

        Yıl sonu cari denge beklentisi 23,5 milyar dolar açıktan 22,4 milyar dolar açığa indi.

        BÜYÜME BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

        Ankette yıl sonu büyüme beklenti yüzde 6'dan yüzde 8,2'ye yükseldi.

        Gelecek 12 ay sonundaki repo ihale faiz oranı beklentisi de yüzde 14,89'dan yüzde 14,73'e indi.
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        Haberler Ekonomi 18 Eylül canlı döviz kurları: Dolar, euro, sterlin kaç TL, ne kadar oldu? Dolar düşecek mi? Dolar yıl sonu ne kadar olur?
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