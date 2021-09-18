18 Eylül canlı döviz kurları: Dolar, euro, sterlin kaç TL, ne kadar oldu? Dolar düşecek mi? Dolar yıl sonu ne kadar olur?

18 Eylül dolar ve euroda yaşanan son gelişmeler yatırımcılar tarafından merak edilerek araştırılıyor. Geçen hafta 8.32 lira seviyesinden başlayan dolar/TL genel itibarıyla dalgalı bir seyir izledi. Yatırımcılar haftanın son işlem gününden itibaren dolar ve euroda son durumu araştırmaya başladı. Peki, 18 Eylül dolar ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro, Sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!