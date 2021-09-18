BDDK'dan kredilere ilişkin yeni bir düzenleme geldi (Ekonomi haberleri)

BDDK'dan kredilere ilişkin yeni bir düzenleme geldi. Tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının, kredi tutarı 50 bin liranın üzerinde olan krediler için 36 aydan 24 aya indirilmesine karar verildi. 16 Eylül tarihinden önce kullandırılan bu kapsamdaki krediler 36 ay ile sınırlı olmak üzere yapılandırılabilecek.

TÜRKİYE ÇIKARMASI

Porsche'nin kompakt SUV model ailesi Macan'ın, yenilenen versiyonları Türkiye'de satışa sunuldu. Yeni Macan'ı dünya lansmanından çok kısa bir süre sonra tüketicilerle buluşturduklarını söyleyen Porsche Satış ve Pazarlama Müdürü Selim Eskinazi, Macan, Macan S ve Macan GTS olmak üzere 3 farklı versiyonun bulunduğunu belirtti. Macan, 1 milyon 673 bin liradan başlayan fiyatlar ile satışa sunuluyor.

12 KAT TALEP

Kuveyt Türk, katılım finans ilkeleri doğrultusunda Türkiye'de ve dünyada ilk kez 'Global Sürdürülebilir Tier 2 Sermaye Benzeri Sukuk İhracı' gerçekleştirdi. Kuveyt Türk'ün, 350 milyon dolar tutarındaki 10 yıl vadeli ve 5'inci yılın sonunda erken itfa opsiyonu olan sürdürülebilir sukuk ihracına 4.3 milyar doların üzerinde talep geldi.

JET SOSYETE İÇİN

Orta büyüklükteki özel jette rekabet büyüdü. Bombardier, Challenger 350 iş jetinin lüks bir çeşidini tanıttı. Challenger 3500 adlı jet, 10 yolcu kapasiteli. Bombardier'in amiral gemisi Global 7500'in pek çok özelliğini taşıyan jetin 2022'nin ikinci yarısında hizmete girmesi bekleniyor. Jetin fiyatının 26.7 milyon dolar olduğu açıklandı. SERKAN ÖZKAYA.

TÜRKSAT 6A'YI SPACE X FIRLATACAK

İLK milli haberleşme uydusu Türksat 6A'yı 'Space X' fırlatacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2022 yılında tamamlanması planlanan Türksat 6A uydusunun fırlatma hizmeti temini sözleşmesinin, Türksat ile SpaceX firması arasında imzalandığını açıkladı.

YEŞİL GELECEĞİN TOHUMLARI ATILIYOR

Igora ROYAL, sürdürülebilir yarınlar için E-cording işbirliği ile bir projeye imza attı. Buna göre, Schwarzkopf Professional iş ortağı salonlarında saçlarını IGORA ROYAL ile renklendirenler, buradaki QR kodlarını telefonlarına okutuyor ve bir fidan tohumu seçiyor. Seçilen tohum, doğaya filizlenmesi için bırakılıyor.

YABANCI GİRİŞİMCİ İÇİN TURKUAZ KART

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, nitelikli yatırımcı ve nitelikli işgücünü Türkiye'ye çekmek amacıyla hazırlanan Turkuaz Kart uygulamasında ilk kartı iş insanı, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye- Almanya İş Konseyi Başkanı Steven Young'a teslim etti. Bakan Bilgin, Turkuaz Kart sahiplerine Türkiye'de süresiz çalışma ve ikamet hakkı sağlandığını bildirdi

SELZEDELERİN FATURASINA ERTELEME

Cumhurbaşkanı kararıyla Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketi nedeniyle zarar gören tüketicilerin, elektrik tüketimlerine ilişkin tahsilatları 3 ay süreyle ertelendi. Tüketicilerin Ağustos, Eylül ve Ekim tahakkuk dönemlerine ilişkin faturalarının tahsilatı ertelendi.

PANDEMİYE RAĞMEN 28 MİLYONU TAŞIDI

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, CNN International'da katıldığı programda, pandemi sürecindeki iş stratejileri ve istatistikleri hakkında açıklamalarda bulundu. Aycı, THY'nin pandemiye rağmen yüzde 71 doluluk oranına ulaşarak 28 milyon yolcu taşıdığını anlattı. Aycı, "THY olarak 2019'un yüzde 50'sine karşılık gelmesine rağmen 2020 yılını 6.7 milyar dolar gelir ve 1.9 milyar dolar EBITDAR seviyelerinde bir başarıyla kapattık. Devletimizden nakit yardım almayarak, 2020'de rakiplerimize oranla çok iyi bir performans sergiledik" dedi.