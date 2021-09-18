Turkuvaz Medya Grubu bünyesinde Türkiye'nin 'ilk yerli ve milli ekonomi kanalı' olarak 17 Eylül 2018'de yola çıkan A Para, üçüncü yaşını Borsa İstanbul'da düzenlenen gong töreni ile kutladı. Törene Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergün ve A Para Genel Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner'in yanı sıra kanal yöneticileri katıldı.

Turkuvaz Medya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Dr. Serhat Albayrak da yayımladığı mesajda, şunları söyledi: "Yerli ve milli ekonomimize sahip çıkan, tavizsiz yayın ilkeleri, objektif analizleri, Türkiye ve dünyadan en güncel ekonomi haberleriyle farklı sektörlerin nabzını tutan 'A Para' ekonomi kanalımızın üçüncü yaşını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Türkiye'nin 'ilk yerli ekonomi kanalı' olarak yola çıkan A Para, ekonomi ve finans dünyasının önde gelen uzmanları ile kamuoyuna güncel ve doğru bilgileri ulaştırıyor. Uzman konuklarının ve ekonomiye yön veren fikir önderlerinin yorumlarını, anlık grafiklerle izleyicisine sunan A Para, bir ekonomi kanalı olmasının ötesinde zengin içerikleriyle de başarı ivmesini her geçen gün yukarı taşıyor."