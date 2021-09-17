‘Sürdürülebilir Kentler’ webinarı gerçekleşti

Turkuvaz Medya Grubu ve ekonomi dergisi INBUSINESS öncülüğünde sürdürülebilirlik konusunda farkındalık oluşturma misyonuyla başlatılan Küresel Umut Festivali kapsamında düzenlenen 'Sürdürülebilir Hikayeler Webinar Serisi'nin sekizincisi 'Sürdürülebilir Kentler' webinarı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleşti.
INBUSINESS Genel Yayın Yönetmeni Hülya Güler'in açılış konuşmasını yaptığı webinarın özel oturumlarında; Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı-Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Doç. Dr. Birol Ekici, Dünya Yeşil Binalar Konseyi Danışmanı Dr. Duygu Erten ve Birleşmiş Milletler İnsan Yerleşimleri Programı İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif sürdürülebilir kentler konusundaki gelişmeleri paylaştı.