İhtiyaç kredisi kredi vadeleri son dakika üzdü! Taksit sayısı... 20.000-30.000-50.000 TL 12-24 ay en düşük faizle hemen alabilirsiniz!

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    • Ekonomi
    • 17.09.2021 16:12
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    • 17.09.2021 17:07
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    Tek tek açıklandı. 10.000-20.000-50.000 TL 12-24 ay en düşük faizle hemen alabilirsiniz! İhtiyaç kredisinin belirli alt kategorileri vardır. Bunlar yeni evlenen çiftlere basitlik sağlayacak evlilik kredisinden, öğrencilerin daha rahat eğitim görmeleri amacıyla alınan eğitim kredisine kadar değişiklik gösterebilir. Bu arada ihtiyaç kredisi ile ilgili son dakika haberi geldi. BDDK, tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırını, kredi tutarı 50 bin TL'nin üzerinde olan krediler için 36 aydan 24 aya indirdi.

    takvim.com.tr
    İhtiyaç kredisi son dakika haberi üzdü! 20.000-30.000-50.000 TL...

    10.000-20.000-50.000 TL 12-24 ay en düşük faizle hemen alabilirsiniz! İnternet ortamından çevrimiçi şekilde ya da mobil prosedür kanalları aracılığı ile her geride bıraktığımız gün daha çok tüketimi hızlanan, bankalar doğrultusundan sağlanan hizmetler arasında yer alan kredi paketlerinden biri de "ön onaylı kredi" olarak adlandırılır. İhtiyaç kredisinin belirli alt kategorileri vardır.

    İHTİYAÇ KREDİSİ TAKSİT SAYISI DEĞİŞTİ!

    BDDK, tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırını, kredi tutarı 50 bin TL'nin üzerinde olan krediler için 36 aydan 24 aya indirdi.

    İşte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı:

    Kurulun 16.09.2021 tarihli toplantısında, 16.09.2021 tarih ve E-24049440- 045.01[4/5]-25466 sayılı yazı ve eklerinin incelenmesi sonucunda;

    - Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Kredi Yönetmeliği) 12/A maddesinin altıncı fıkrası ile Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Finansal Kurumlar Yönetmeliği) 11/A maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, Kredi Yönetmeliğinin 12/A maddesinin üçüncü fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliğinin 11/A maddesinin ikinci fıkrasında düzenlenen, 04.09.2020 tarihli ve 9131 sayılı Kurul Kararı ile otuz altı ay olarak belirlenen tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırının kredi tutarı elli bin Türk Lirasının üzerinde olan krediler için otuz altı aydan yirmi dört aya indirilmesine,

    - Bu Karar tarihinden önce kullandırılan bu kapsamdaki kredilerin borç bakiyelerinin elli bin Türk Lirasının üzerinde olsa dahi borçlu tarafından talep edilmesi durumunda en fazla otuz altı ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilmesine,

    - Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir. Takvim.com.tr sizler için en doğru bilgileri araştırıyor.

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        %1,90

            İhtiyaç kredisi nedir?

            İhtiyaç kredisinin belirli alt kategorileri vardır. Bunlar yeni evlenen çiftlere basitlik sağlayacak evlilik kredisinden, öğrencilerin daha rahat eğitim görmeleri amacıyla alınan eğitim kredisine kadar değişiklik gösterebilir.

            Çoğu vakit ise tatile çıkmak amacıyla tatil kredisi tercih edilir. Ancak incelemelere göre vatandaşlar en çok, eşya kredisinde müracaat yaparak gereksinim kredisi almışlardır. Bireyler gereksinim kredisini maksimum 36 ay kullanabilirler. Bankadan gereksinim kredisini almak amacıyla bireyin gelir seviyesi faktör faktörlerdendir. Ve ilaveten bankalardaki skor seviyesi önemlidir.

            İhtiyaç Kredisi Nedir ve Cayma Hakkı Var mıdır ?

            Bireynin aldığı krediden cayma hakkı vardır. Diyelim ki krediyi kullanmaya karar verdi. Ve kredisi onaylandı ve maalesef ardından kullanmaktan vazgeçti. Vazgeçme vakitı 14 gündür.

            Ve bunun içersinde vazgeçmeden evvelce müşteri temsilcilerine belirtmesi gerekir. Birey cayma hakkını kullandığında aldığı kredi tutarı yani temel para ve geri ödeyeceği tarihe kadar faiz tutarını, en çok 30 gün içersinde sarfedilen kuruma geri yatırmış olması gerekir.
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            Haberler Ekonomi İhtiyaç kredisi kredi vadeleri son dakika üzdü! Taksit sayısı... 20.000-30.000-50.000 TL 12-24 ay en düşük faizle hemen alabilirsiniz!
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