İhtiyaç kredisi BDDK kararı son dakika! İhtiyaç kredisi vadesi ne kadar oldu? Kaç ay vadeyle ne kadar ihtiyaç kredisi çekilir?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırında değişikliğe gidildi. Peki, İhtiyaç kredisi BDDK kararı son dakika kararı nedir? İhtiyaç kredisi vadesi ne kadar oldu? Kaç ay vadeyle ne kadar ihtiyaç kredisi çekilir? İşte detaylar...

İHTİYAÇ KREDİSİ VADESİ NE KADAR OLDU?

BDDK, tüketici kredilerine ilişkin genel vade sınırını, kredi tutarı 50 bin TL'nin üzerinde olan krediler için 36 aydan 24 aya indirdi.

İşte Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Kararı: