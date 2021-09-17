Balık fiyatları el yakıyor! Hamsi halde 15 tezgahta 35 restoranda 80 TL

Av sezonunun açılmasıyla tezgahlar dolmaya başladı. Balık fiyatlarının halden sofraya gelene kadar kat kat arttığı görüldü. Gürpınar Balık Hali'nde hamsinin kilosu 15, istavritin kilosu 17-25, tekir ve barbunun kilosu 40-50, mezgitin kilosu 20-25, palamut (tane) ise 15-20 liradan satılıyor.

Balıklar tezgaha geldiğinde ise fiyatlar oldukça değişiyor.

Hamsi tezgaha 25-35 liraya çıkıyor. İstavritin kilosu ise 25-35, palamutun tanesi ise 25-35 lira aralığında satılıyor. Restoranlarda ise fiyatlar iyice artıyor.

Hamsinin ve istavritin 400-500 gramlık porsiyonu 40 lira olurken; kilo fiyatı hamside 80, istavritte 90 lirayı buluyor. Palamutun tanesi 50-90, mezgitin kilosu 90-120, tekirin kilosu ise 50-150 lira arasında değişiyor.

MARKETLERE EŞ ZAMANLI DENETİM

Ticaret Bakanlığı'nca, İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasındaki bazı zincir marketlerde eş zamanlı olarak etiket ve fahiş fiyat artışı denetimi yapıldı. Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Şahin, ürünlerin etiket fiyatlarını kontrol ettiklerini ve bunları kasadan da geçirerek tek tek kasa ile arasında fark olup olmadığına baktıklarını belirtti.