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    • Ekonomi
    • 14.09.2021 10:21
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    • 14.09.2021 10:21
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    Ziraat Bankası bakiye sorgulaması nasıl yapılır? Ziraat Bankası mesajla bakiye öğrenme nasıl yapılır? İnternet şubesi…

    Vatandaşlar gün içerisinde sıklıkla Ziraat Bankası bakiye sorgulaması nasıl yapılır? Sorusuna yanıt arıyor. Müşterileri oldukları bankadaki hesaplarını kontrol edenler en çok tercih edilen Ziraat Bankası için mobil, internet şubesi, ATM, müşteri hizmetleri gibi kategorilerden hesaplarında bulunan parayı nasıl sorgulayacaklarını merak ediyor. Özellikle vakit kaybetmemek için internet üzerinden hızlıca işlem yapmak isteyenlerin merakla araştırdığı Ziraat Bankası mesajla bakiye öğrenme nasıl yapılır? Sorusunun cevabı haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    Ziraat Bankası bakiye sorgulaması nasıl yapılır?

    Ziraat Bankası bakiye sorgulaması nasıl yapılır? Ziraat Bankası mesajla bakiye öğrenme nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kamu bankalarından biri olan ve milyonlarca kişinin hesabının bulunduğu Ziraat Bankası bakiye sorgulama işlemi şubeye gitmeye gerek kalmadan ATM, SMS, telefon ve internet, mobil üzerinden nasıl yapılıyor? İşte konuya dair tüm bilgiler…

    ZİRAAT BANKASI BAKİYE SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

    Ziraat Bankası internet şubesi

    Ziraat Bankası hesap bakiyenizi intenet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Ziraat Bankası İntenet Şubesi'ne giriş yaptıktan sonra bakiyeleriniz de dahil olmak üzere pek çok bilgiye erişebilirsiniz. İntenet Şubesi'nde Hesaplarım veya Hesap Bilgilerim gibi seçenek aramanız gerekiyor.

    İntenet Şubesi'ne ilk kez giriş yapanlar ''Hemen Başvur'' sekmesine tıklayıp, kayıt işlemini tamamlayabilir.

    Ziraat Mobil

    Ziraat Mobil yeni nesil akıllı telefonlarla hesap bakiyenizi saniyeler içerisinde sorgulayabilirsiniz. Hesap bakiyesi sorgulama işlemiyle birlikte Ziraat Mobil üzerinden hesap detaylarına ulaşabilir, para transferi yapabilir veya fatura ödemelerini yapabilirsiniz. Ziraat Mobil'i kullanabilmek için Ziraat Bankası İntenet Bankacılığı müşterisi olmanız yeterli olmaktadır.

    SMS bankacılığı

    Ziraat Bankası bakiye sorgulama işlemi için SMS bankacılığı kanalını kullanabilirsiniz. SMS Bankacılığı ile 7 gün 24 saat şubeye gitmeden bakiyenizi kontrol edebilirsiniz. Banka kayıtlarında yer alan cep telefonunuz ile BAKIYE yazıp 4747'ye kısa mesaj olarak göndererek ilk 10 hesabınıza ait bakiye detaylarını görüntüleyebilirsiniz.

    Bankkart ve ATM'ler

    Ziraat Bankası Bankkart ile bakiye sorgulama yapabilirsiniz. Bankkart'ı ATM'ye yerleştirip ''Hesap Bilgileri', ''Bakiye Sorgulama'' veya ''Bakiye Görüntüleme'' seçeneğini aramanız gerekiyor.

    Ziraat Bankası müşteri hizmetleri

    Geleneksel yöntemlerle bakiyenizi sorgulayabilmek için Ziraat Bankası müşteri hizmetlerini aramanız gerekiyor. Müşteri temsilcisiyle 7/24 irtibata geçerek hesap bakiyenizi sorgulamak mümkün.

        Ziraat Banka şubeleri

        Ziraat Bankası şubeleriyle de bakiye sorgulama yapabilirsiniz. Banka şubelerinden herhangi birine giderek bakiyenizi öğrenebilirsiniz.

        Otomatik bilgilendirme mesajı

        Ziraat Bankası hesap bakiyenizi de manuel olarak sorgulamak yerine otomatik bilgilendirme mesajı alabilirsiniz. Bunun için e-posta veya kısa mesaj gönderimiyle bildirim ayarlamanız mümkündür.

        İnternetten Ziraat Bankası Bakiye Sorgulama (Hesaptaki Parayı Öğrenme)

        İnternetten Ziraat Bankası hesaplarında bulunan para sorgulaması yapabilmek Ziraat Bankası internet şubesini kullanabilirsiniz. İşlem için yukarıda anlatıldığı üzere Ziraat Bankası müşteri hizmetleri üzerinden ya da Ziraat Bankası şubelerinden internet bankacılığı şifresini temin etmeniz gereklidir. Şifre temini ardından bireysel.ziraatbank.com.tr adresini kullanarak internet bankacılığı sistemine giriş yapabilir, hesabınızda ne kadar para kaldığı sorgulamasını tamamlayabilirsiniz.
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