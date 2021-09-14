Ziraat Bankası bakiye sorgulaması nasıl yapılır? Ziraat Bankası mesajla bakiye öğrenme nasıl yapılır? İnternet şubesi…

Ziraat Bankası bakiye sorgulaması nasıl yapılır? Ziraat Bankası mesajla bakiye öğrenme nasıl yapılır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kamu bankalarından biri olan ve milyonlarca kişinin hesabının bulunduğu Ziraat Bankası bakiye sorgulama işlemi şubeye gitmeye gerek kalmadan ATM, SMS, telefon ve internet, mobil üzerinden nasıl yapılıyor? İşte konuya dair tüm bilgiler…
ZİRAAT BANKASI BAKİYE SORGULAMASI NASIL YAPILIR?
Ziraat Bankası internet şubesi
Ziraat Bankası hesap bakiyenizi intenet üzerinden sorgulayabilirsiniz. Ziraat Bankası İntenet Şubesi'ne giriş yaptıktan sonra bakiyeleriniz de dahil olmak üzere pek çok bilgiye erişebilirsiniz. İntenet Şubesi'nde Hesaplarım veya Hesap Bilgilerim gibi seçenek aramanız gerekiyor.
İntenet Şubesi'ne ilk kez giriş yapanlar ''Hemen Başvur'' sekmesine tıklayıp, kayıt işlemini tamamlayabilir.
Ziraat Mobil
Ziraat Mobil yeni nesil akıllı telefonlarla hesap bakiyenizi saniyeler içerisinde sorgulayabilirsiniz. Hesap bakiyesi sorgulama işlemiyle birlikte Ziraat Mobil üzerinden hesap detaylarına ulaşabilir, para transferi yapabilir veya fatura ödemelerini yapabilirsiniz. Ziraat Mobil'i kullanabilmek için Ziraat Bankası İntenet Bankacılığı müşterisi olmanız yeterli olmaktadır.
SMS bankacılığı
Ziraat Bankası bakiye sorgulama işlemi için SMS bankacılığı kanalını kullanabilirsiniz. SMS Bankacılığı ile 7 gün 24 saat şubeye gitmeden bakiyenizi kontrol edebilirsiniz. Banka kayıtlarında yer alan cep telefonunuz ile BAKIYE yazıp 4747'ye kısa mesaj olarak göndererek ilk 10 hesabınıza ait bakiye detaylarını görüntüleyebilirsiniz.
Bankkart ve ATM'ler
Ziraat Bankası Bankkart ile bakiye sorgulama yapabilirsiniz. Bankkart'ı ATM'ye yerleştirip ''Hesap Bilgileri', ''Bakiye Sorgulama'' veya ''Bakiye Görüntüleme'' seçeneğini aramanız gerekiyor.
Ziraat Bankası müşteri hizmetleri
Geleneksel yöntemlerle bakiyenizi sorgulayabilmek için Ziraat Bankası müşteri hizmetlerini aramanız gerekiyor. Müşteri temsilcisiyle 7/24 irtibata geçerek hesap bakiyenizi sorgulamak mümkün.