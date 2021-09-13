36 ay vadeli,1.59 faizli kredi kampanyası vatandaşları mest etti! Ve netleşti! Acil nakit ihtiyacı olanların başvuruları başladı!

Tüm bireysel ihtiyaçlarınızın finansmanında kullanabileceğiniz 36 aya kadar vade olanağına sahip bireysel krediye başvurabilirsiniz. Paranız ideal faiz oranları ve istediğiniz ödeme seçenekleriyle en kısa sürede cebinizde olsun. Ziraat Bankası'nın özel bankalara nazaran daha düşük faizli kredi kampanyası amacıyla müracaat işlemleri sürüyor. Bireysel kredi bankaların kredi kullandırma şartlarına uyan şahısların bireysel hedefli olarak detaylı mal ya da hizmet alabilmek hedefi ile gereksinimi olan finansal tutara karşılık banka kredi sözleşmesindeki ödeme ve faiz şartlarının kabul edilmesi karşılığında kullandırılan kredilerdir.
100.000 TL 36 AY GERİ ÖDEME MÜJDESİ!
Özellikler
Dilediğiniz ödeme seçenekleriyle esnek bir yapıya sahiptir.
36 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.
Şahsi ve/veya maddi teminat alınmaktadır.
Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine Hayat Sigortası* ürünü sunmaktadır.
*Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. acentesidir.
Bireysel kredi bankaların kredi kullandırma şartlarına uyan şahısların bireysel hedefli olarak detaylı mal ya da hizmet alabilmek hedefi ile gereksinimi olan finansal tutara karşılık banka kredi sözleşmesindeki ödeme ve faiz şartlarının kabul edilmesi karşılığında kullandırılan kredilerdir.
Bireysel krediler amacıyla vadeler ve çekilen tutar limiti bir defalık tanımlanır. Vade sonu geldiği zaman bu limit yeniden kullandırılamaz. Bireysel Kredilere ilgili kurallar Türkiye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) doğrultusundan hazırlanmış olup, bu kurallar tarafında kredi kullandırılması koşulu vardır.