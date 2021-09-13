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    • Ekonomi
    • 14.09.2021 08:43
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    • 14.09.2021 08:44
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    36 ay vadeli,1.59 faizli kredi kampanyası vatandaşları mest etti! Ve netleşti! Acil nakit ihtiyacı olanların başvuruları başladı!

    Nakit gereksinimi olanları mest eden haber! Ziraat Bankası doğrultusundan oluşturulan bildirimde tüketici kredisi kampanyasıyla ilgili, "Tüm bireysel gereksinimlarınızın finansmanında kullanabileceğiniz 36 aya kadar vade olanağına sahip Tüketici Kredimize anında başvurun, paranız ideal faiz oranları ve istediğiniz ödeme seçenekleriyle en kısa sürede cebinizde olsun." denilirken, kredi özellikleri ile ilgili detayları sayfamızda paylaştık. Yaşadığımız şartların ve koşulların varlığında, hepimizin gereksinimları, istekleri, sağlamayı arzuladıkları hayalleri olabilir. Bunların giderilmesi amacıyla yeterli bütçeye sahip değilsek, eşden, dosttan, akrabalardan ziyade birçoğumuzun tercih ettiği yol bireysel gereksinim kredileridir.

    takvim.com.tr
    36 ay vadeli,1.59 faizli kredi kampanyası vatandaşları mest etti!

    Tüm bireysel ihtiyaçlarınızın finansmanında kullanabileceğiniz 36 aya kadar vade olanağına sahip bireysel krediye başvurabilirsiniz. Paranız ideal faiz oranları ve istediğiniz ödeme seçenekleriyle en kısa sürede cebinizde olsun. Ziraat Bankası'nın özel bankalara nazaran daha düşük faizli kredi kampanyası amacıyla müracaat işlemleri sürüyor. Bireysel kredi bankaların kredi kullandırma şartlarına uyan şahısların bireysel hedefli olarak detaylı mal ya da hizmet alabilmek hedefi ile gereksinimi olan finansal tutara karşılık banka kredi sözleşmesindeki ödeme ve faiz şartlarının kabul edilmesi karşılığında kullandırılan kredilerdir.

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    Özellikler

    Dilediğiniz ödeme seçenekleriyle esnek bir yapıya sahiptir.

    36 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.

    Şahsi ve/veya maddi teminat alınmaktadır.

    Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine Hayat Sigortası* ürünü sunmaktadır.

    *Hayat Sigortası ürünleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. acentesidir.

    Bireysel kredi bankaların kredi kullandırma şartlarına uyan şahısların bireysel hedefli olarak detaylı mal ya da hizmet alabilmek hedefi ile gereksinimi olan finansal tutara karşılık banka kredi sözleşmesindeki ödeme ve faiz şartlarının kabul edilmesi karşılığında kullandırılan kredilerdir.
    Bireysel krediler amacıyla vadeler ve çekilen tutar limiti bir defalık tanımlanır. Vade sonu geldiği zaman bu limit yeniden kullandırılamaz. Bireysel Kredilere ilgili kurallar Türkiye Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) doğrultusundan hazırlanmış olup, bu kurallar tarafında kredi kullandırılması koşulu vardır.

        Bireysel Krediler Kaç Türden Oluşur?

        Şahısların yaşamlarında şahsi ihtiyaclarını karşılayıp gidermek amacıyla kullandırılan kredidir. Bu krediler eğitim-öğrenim kredisi, beyaz eşya kredisi, tatil kredisi ve ev yenileme kredisi vs.. gibi kredilerin hepsi bireysel gereksinim kredisidir.

        Bu kredilerin vadesi en çok 36 ay ile sınırlı tutulmuştur. İhtiyaç kredileri kullandırılan bireyin kredi notuna bağlı olaraktan genel olarak teminat alınmadan kullandırılan kredilerdir.

        Bankanın kredi değerleme neticesinde bireyin kredi notuna bağlı olaraktan kefil isteme hali olabilir. Banka amacıyla bu kredi ödeme riskinin daha yüksek olmasınedeni ile faiz seviyesi başka kredilere göre 15-50 puan daha yüksek olabilmektedir.

        En çok ne kadar gereksinim kredi çekebilirim? diye sorarsanız bankanın kredi değerleme seviyesine göre ortalama 20.000-30.000 TL seviyesinde kredi kullanabilirsiniz.

        Bireysel İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

        Bankaların sizden talep ettikleri belirli şartları karşıladığınız prosese istek ettiğiniz her şekilde bankalara erişerek kredi talebinde bulunabilirsiniz. Bir banka şubesine gitmeyi tercih edebilir ya da internet bankacılığı ve telefon kullanarak bireyse kredi müracaatı yapabilirsiniz.

        İnternet bankacılığı ya da telefon aracılığı ile gerçekleştireceğiniz başvurular vasıtası ile maliyetten ve zamandan tasarruf edebilir, olumlu sonuçlandığı takdirde kredinize anında kavuşabilirsiniz. Fakat bu kredileri alabilmeniz amacıyla BDDK meşru yükümlülüklerinde ve bankanın kendi tespit ettiği politikalarında yer alan birtakım şartları sağlamanız gerekiyor.

        Bireysel İhtiyaç Kredisi Kullanırken Nelere Dikkat Etmek Gerekir?

        Başvurduğunuz krediyi kullanırken ilgi etmeniz gereken etkenlerden biri faiz oranları olacaktır. Faiz oranları bankadan bankaya değişiklikler gösterir, sizin de yapmanız gereken şey oranları etraflıca inceleyip kendisine ideal olanı tercih etmeniz olacaktır. Fain oranları, kredisini kullandığınız bankanın yaptığı masrafların toplamıdır. Sizden de bu masrafları karşılamanız beklenir. Daha az bir masraf ödemek istiyorsanız, sizin amacıyla en düşük faiz seviyesine sahip bankayı tercih etmelisiniz. Buna ek olarak çoğu değişik masraflar da karşınıza çıkabilir. Bunları da göz önüne alarak size ideal bankayı tercih etmenizde yarar olacaktır.
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        Haberler Ekonomi 36 ay vadeli,1.59 faizli kredi kampanyası vatandaşları mest etti! Ve netleşti! Acil nakit ihtiyacı olanların başvuruları başladı!
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