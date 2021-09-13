36 ay vadeli,1.59 faizli kredi kampanyası vatandaşları mest etti! Ve netleşti! Acil nakit ihtiyacı olanların başvuruları başladı!

Bireysel İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bankaların sizden talep ettikleri belirli şartları karşıladığınız prosese istek ettiğiniz her şekilde bankalara erişerek kredi talebinde bulunabilirsiniz. Bir banka şubesine gitmeyi tercih edebilir ya da internet bankacılığı ve telefon kullanarak bireyse kredi müracaatı yapabilirsiniz.

İnternet bankacılığı ya da telefon aracılığı ile gerçekleştireceğiniz başvurular vasıtası ile maliyetten ve zamandan tasarruf edebilir, olumlu sonuçlandığı takdirde kredinize anında kavuşabilirsiniz. Fakat bu kredileri alabilmeniz amacıyla BDDK meşru yükümlülüklerinde ve bankanın kendi tespit ettiği politikalarında yer alan birtakım şartları sağlamanız gerekiyor.