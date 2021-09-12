Yardım için nasıl başvuru yapılır, şartlar neler? 20.000 ve 40.000 bin TL devletten dar gelirliye yardım! Hibe para desteği...

Konut alamayan dar gelirli ailelere büyük müjde geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dar kazançlı ailelere barınma desteği veriyor. Bakanlığın sosyal takviyeleri arasında yer alan aile takviyeleri kapsamında yer alan barınma takviyeleri, oturulamayacak derecede bakımsız evlerde yaşam sürdüren dar gelirli vatandaşlara veriliyor. Evlerinin bakım-onarımı, betonarme ev yapım desteği, prefabrik ev yapım desteği ve afet kapsamında ev eşyası alımı amacıyla ayni ya da nakdi olarak oluşturulan destekte 40 bin TL veriliyor. Peki, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı destek başvurusu nasıl yapılır? Betonarme ev yapımı amacıyla barınma desteği başvurusu nasıl yapılır?
40.000 TL EV YAPIM DESTEĞİ
Devletin çok sayıda yardım ödemesinden biri olan barınma yardımlarının amacı, gereksinim sahibi olan kötü ve sağlıksız koşullarda yaşam sürdüren ailelerin içerisinde bulundukları mağduriyetlerin giderilmesi. Doğrudan ödenmeyen yazılı müracaat yapılması gereken barınma yardımlarından yararlanmak isteyenlere ev yapımı amacıyla ayrı, tardilat bakım tamir ve eşyaları amacıyla ayrı ödemeler yapılıyor.
Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nün liderlik ettiği barınma yardımlarında en büyük 40.000 TL ile betonarme ev yapacaklar amacıyla.
Kendi arsası olan fakat yaşadığı ev kötü halde tespit edilen vatandaşlar, Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü birimlerine müracaatte bulundukları vakit bakanlık araştırma başlatacak. İncelemenin sonrasında onay çıkması halinde 40 bin TL'ye kadar destek sağlanacak. Bu destek ile vatandaşların daha güzel ve kullanımı kolay evlerde yaşamaları sağlanacak.
2021 YILI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
* Barınma yardımlarından Türk vatandaşı olanlar başvuru yapabilirler.
* Bu desteklerin tamamı ihtiyaç sahibi ailelere ödenir.
* Başvuruda bulunacak kişinin 18 yaşından büyük olması isteniyor.
* Oturulamayacak derecede eski, bakımsız ve sağlıksız evlerde yaşayan muhtaç vatandaşlara sağlanır.
* Hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olmalı.
* Ev yapımlarında arsanın tam hisseli tapusuna haiz olma.