Türkiye sürdürülebilir büyüme için düğmeye bastı! İşte yapılacaklar

Bu hedef ve öncelikler çerçevesinde yapılacaklar şöyle sıralandı:

- Enflasyon ve cari açık oluşturmayan, ağırlıklı olarak yurt içi tasarruflar ve doğrudan yabancı yatırımlarla finanse edilen, verimli alanlara yönlendirilmiş yatırımlara ve ihracata dayalı, yeşil dönüşümü dikkate alan, istikrarlı, dengeli ve gelir dağılımı adaletini gözeten bir büyüme yapısı tesis edilecek.

- Mali disipline kararlılıkla devam edilecek, kaynakların verimli kullanılması ve belirlenen alanlarda tasarruf sağlanacak, bu konuda yapısal değişiklikler hayata geçirilecek.

- Kamu kaynaklarının kullanımında, tedbir ve öncelikler doğrultusunda hareket edilecek. Kamu idareleri kendilerine tahsis edilen ödenekleri aşmadan, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanacak.