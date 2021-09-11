Türkiye sürdürülebilir büyüme için düğmeye bastı! İşte yapılacaklar

Türkiye pandemi sonrası döneme hazırlanırken, ekonomide yapılacak hamleler önümüzdeki süreçte daha ön planda olacak. Bu kapsamda "2022-2024 Dönemi Yatırım Programı" ile ilgili Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmî Gazete'de yayımlandı. Genelgede "Bu dönemde sürdürülebilir büyümeyi gerçekleştirmek üzere kamu harcamalarında tasarruf yapmak, enflasyonu düşürerek fiyat istikrarını korumak, yurt içi tasarrufları artırmak, cari işlemler açığını azaltmak, kamu mali dengelerini ve mali disiplini daha da güçlendirmek ve böylece makroekonomik ve finansal istikrarı korumak temel önceliklerimizdir" denildi.
Bu hedef ve öncelikler çerçevesinde yapılacaklar şöyle sıralandı:
- Enflasyon ve cari açık oluşturmayan, ağırlıklı olarak yurt içi tasarruflar ve doğrudan yabancı yatırımlarla finanse edilen, verimli alanlara yönlendirilmiş yatırımlara ve ihracata dayalı, yeşil dönüşümü dikkate alan, istikrarlı, dengeli ve gelir dağılımı adaletini gözeten bir büyüme yapısı tesis edilecek.
- Mali disipline kararlılıkla devam edilecek, kaynakların verimli kullanılması ve belirlenen alanlarda tasarruf sağlanacak, bu konuda yapısal değişiklikler hayata geçirilecek.
- Kamu kaynaklarının kullanımında, tedbir ve öncelikler doğrultusunda hareket edilecek. Kamu idareleri kendilerine tahsis edilen ödenekleri aşmadan, etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanacak.
VERİMSİZ HARCAMA ALANLARINA TASFİYE
- Sağlıklı gelir kaynaklarının artırılması için adalet, eşitlik, öngörülebilirlik ve şeffaflık ilkeleri temelinde vergi tabana yayılacak. Gönüllü uyumun artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülecek.
- Verimsiz harcama alanları tasfiye edilecek, bu yolla oluşturulacak mali alanın da öncelikli harcama alanlarına tahsis edilmesi sağlanacak.
- Beşeri sermayenin güçlendirilmesi, kapsayıcı büyüme yaklaşımının belirgin bir biçimde hayata geçirilmesi ve refahın toplumun tüm kesimlerine yaygınlaştırılmasına yönelik politikaların uygulanmasına devam edilecek.