İhracatın lideri domates (Ekonomi haberleri)

Geçen yılın ocak-ağustos döneminde 1 milyar 493 milyon dolarlık döviz girdisi sağlayan yaş meyve sebze ihracatı, bu sene 1 milyar 785 milyon dolara ulaştı. 805 milyon dolarlık meyve, 576 milyon dolarlık sebze, 391 milyon dolarlık narenciye, 11 milyon 898 bin dolarlık çay ihraç edildi. Meyvede kiraz, sebzede ise domates ihracat şampiyonu oldu.

İSTANBUL'DA GÜZEL BULUŞMA

Bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Güzellik ve Bakım Fuarı, yerli ve yabancı sektör paydaşlarını İstanbul Lütfi Kırdar Rumeli Salonu'nda buluşturdu. 200'den fazla katılımcının ve 600'den fazla markanın yer aldığı fuara Almanya, Fransa, İngiltere, Avusturalya, ABD, Rusya gibi ülkeler başta olmak üzere toplam 45 ülkeden yabancı profesyonel alıcı katılım sağladı.

EĞİTİMDE İŞ İLANLARI ARTTI

6 Eylül'de başlayan yüz yüze eğitim, eğitim sektöründeki iş fırsatlarını da artırdı. Yılın üçüncü çeyreğinde eğitim sektörü ilanları 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 22, 2019 yılının aynı dönemine göre ise yüzde 40 arttı. 2021 yılının temmuz ve ağustos aylarında en çok iş ilanı yayınlanan alanların İngilizce ve matematik öğretmenliği olduğu görüldü. Bu pozisyonları sırasıyla sınıf öğretmeni, fizik öğretmeni pozisyonları takip etti.

10 BİN KEZ ŞARJ OLAN BATARYA

Harvard Üniversitesi Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Okulu'ndan (SEAS) bir ekibin yaptığı yeni buluş özellikle elektrikli otomobillerde enerji sorununu ortadan kaldıracak. Geliştirilen pil, yeni nesil bataryayı en az 10 bin kez şarj ediyor. SEAS'ta doçent olan Xin Li "Bir lityum metal pil, yüksek kapasitesi ve enerji yoğunluğu nedeniyle pil kimyası için kutsal kase kabul ediliyor" dedi.

YENİ İPHONE 36 BİN TL!

Teknoloji devi Apple, merakla beklenen 14 Eylül etkinliğini duyurdu. Bu etkinlikte dört farklı seçenekten oluşan iPhone 13 akıllı telefon ailesi, Apple Watch Series 7 akıllı saat, yeni iPad tablet modelleri ve AirPods 3 kablosuz kulaklığın tanıtılması bekleniyor. Fiyatının Türkiye'de 36 bin liraya kadar çıkacağı iddia edildi.

1.200 YAŞINDA ZEYTİN VERİYOR

Manisa'nın Akhisar ilçesinde kamulaştırılan bir araziden sökülüp Antalya'da Vakıf Zeytinliği olarak da bilinen Zeytinpark'a beş yıl önce dikilen ve yaklaşık bin 200 yaşında olduğu tahmin edilen zeytin ağacı, toprakla uyum sürecinin ardından, 2 kasaya yakın ürün verdi. Zeytinpark Genel Müdürü Vahdet Narin, "Zeytinpark çok eski bir alan. Cumhuriyet öncesi dönemden geliyor. Antalya'da şehrin içerisinde kalan tek yeşil arazi. 2 milyon 630 bin metrekare alan üzerine kuruludur. 26 bin ağacımız, 24 kilometre yolumuz var. Bu yapı ile bir şehrin içerisindeki en büyük araziyiz, dünyadaki de 9'uncuyuz. 2009 yılında Antalya Ticaret Borsası (ATB) tarafından kiralandı. Şimdi 25 kurumun ortak olduğu bir kurtarma projesiyiz" dedi. Alan üzerinde 26 bin ağacın bulunduğunu belirten Narin, "Bunun 20 bin tanesi zeytin ağacıdır. Bu görünen ağacı da Akhisar'da İzmir-İstanbul otoyolunun yapımında istimlak alanından sökerek getirdik. Kendisi bin 200 yaşında. Ağacın yaşayıp yaşamayacağı merak konusuydu. Yaşadı, büyüdü ve bize ürün verdi. Geçen sene de biraz ürün vermişti. Bu yıl üst düzeye geldi" diye konuştu.