Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Daire fiyatına sanal kaleş! Bilgisayar oyunlarında kullanılan aksesuarlar için yeni bir sektör yaratıldı

    Bilgisayar oyunlarında kullanılan aksesuarlar için yeni bir sektör yaratıldı. Sanal silahların fiyatları, gerçeklerini solladı. Daire fiyatına satılmaya başlandı.

    ONUR ÖZKAN
    Daire fiyatına sanal kaleş
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    E-Spor'un çok yaygınlaşması ve Youtube üzerinde oyun videoları çeken yayıncıların yüksek gelirler elde etmesi yeni bir sektör yarattı. Tüm dünyada milyonlarca kişinin oynadığı oyunlarla ilgili aksesuarlar internet üzerinde çılgın fiyatlara alıcı bulmaya başladı.

    Özellikle CS:GO'da (Counter Strike) kullanılan bazı silahlar, internet üzerinde açık artırmada 400 bin liraya kadar çıktı.

    Yine aynı şekilde oyun üzerinde kullanılan bıçaklar, 20 bin liradan kapışıldı. 150 bin liradan açık artırmaya konulan eldivenlerin bile olması, görenleri şaşırttı. Oyun dünyasının en pahalı aksesuarının ise ocak ayında satıldığı ortaya çıktı.

    CS:GO'da kullanılan AK-47 kaplaması Case Harderdened ST MW 661 marka kaleşnikof, 150 bin dolar (1 milyon 300 bin TL) gibi astronomik bir ücrete satıldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Meteoroloji tarih verdi! Tüm yurt etkisi altına girecek
    Haberler Ekonomi Daire fiyatına sanal kaleş! Bilgisayar oyunlarında kullanılan aksesuarlar için yeni bir sektör yaratıldı
        SON DAKİKA