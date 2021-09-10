Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu ne zaman? 2021 VGM burs başvuru şartları nelerdir? Sonuçlar…

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;

Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.

VGM BURSU NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl;

Ortaöğretim öğrencilerinde eğitim Yardımı almaya hak kazanan öğrencilere eğitim yardımı aldıkları vakitler içinde her eğitim devresinde 9 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) vakit ile 75,00 TL eğitim yardımı yapılmaktadır.

Yükseköğrenim öğrencilerinde Burs almaya hak kazanan öğrencilere her eğitim devresi vakitsince 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) vakit ile 300,00 TL burs verilmektedir.

Türkiye'de kalma izni bulunmayan öğrencilere, başka kurumlardan eğitim yardımı alan öğrencilere, okumakta oldukları eğitim kurumunda ek vakit öğrenim gören öğrencilere, yüksek lisans ve hekime programlarında okuyan öğrencilere burs verilmemekte olup burs almaya hak kazanan yabancı uyruklu öğrencilere burs almaya devam ettikleri vakitlerde her eğitim devresinde 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) vakit ile 600,00 TL burs verilmektedir. 2021-2022 burs miktarı şimdilik belli olmadı.