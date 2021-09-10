Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu ne zaman? 2021 VGM burs başvuru şartları nelerdir? Sonuçlar…

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu ne zaman? 2021 VGM burs başvuru şartları nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması üzerine 2021-2022 VGM burs müracaatları için nelerin gerekli olduğu merak edilenler arasında yer aldı. Kimlerin VGM burs imkanından yararlanabileceğini ve merak edilen diğer tüm detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.
VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
2021 VGM Burs müracaatları henüz başlamadı, tarih belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.
KYK ÖĞRENİM KREDİSİ ALANLAR VGM BURSU ALABİLİR Mİ?
Evet. KYK'dan öğrenim kredisi alan öğrenciler Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursundan yararlanabilirler.
KİMLER YÜKSEKÖĞRENİM BURSUNDAN YARARLANAMAZ?
Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;
a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,
b) Yabancı uyruklu öğrencilere,
c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,
ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,
d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,