Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 10.09.2021 13:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 10.09.2021 13:01
    ABONE OL

    Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu ne zaman? 2021 VGM burs başvuru şartları nelerdir? Sonuçlar…

    Yüzyüze eğitimin 6 Eylül Pazartesi itibariyle başlamasının ardından binlerce kişi Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu ne zaman? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerine verilen Vakıflar Genel Müdürlüğü bursu için kimlerin başvuru yapabileceği, hangi şartları taşıması gerektiği gibi detaylar merak konusu oluyor. Peki 2021 VGM burs başvuru şartları nelerdir? VGM burs başvuru sonuçları nereden, nasıl öğrenilebilir? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu ne zaman?

    Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu ne zaman? 2021 VGM burs başvuru şartları nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması üzerine 2021-2022 VGM burs müracaatları için nelerin gerekli olduğu merak edilenler arasında yer aldı. Kimlerin VGM burs imkanından yararlanabileceğini ve merak edilen diğer tüm detayları haberimizden öğrenebilirsiniz.

    VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BURS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

    2021 VGM Burs müracaatları henüz başlamadı, tarih belli olduğunda haberimizde yer alacaktır.

    KYK ÖĞRENİM KREDİSİ ALANLAR VGM BURSU ALABİLİR Mİ?

    Evet. KYK'dan öğrenim kredisi alan öğrenciler Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursundan yararlanabilirler.

    KİMLER YÜKSEKÖĞRENİM BURSUNDAN YARARLANAMAZ?

    Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin "Burs Verilmeyecek Öğrenciler" başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

    a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

    b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

    c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

    ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

    d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

        e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

        f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

        g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

        Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;

        Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye'ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10'u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.

        VGM BURSU NE KADAR?

        Geçtiğimiz yıl;

        Ortaöğretim öğrencilerinde eğitim Yardımı almaya hak kazanan öğrencilere eğitim yardımı aldıkları vakitler içinde her eğitim devresinde 9 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) vakit ile 75,00 TL eğitim yardımı yapılmaktadır.

        Yükseköğrenim öğrencilerinde Burs almaya hak kazanan öğrencilere her eğitim devresi vakitsince 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) vakit ile 300,00 TL burs verilmektedir.

        Türkiye'de kalma izni bulunmayan öğrencilere, başka kurumlardan eğitim yardımı alan öğrencilere, okumakta oldukları eğitim kurumunda ek vakit öğrenim gören öğrencilere, yüksek lisans ve hekime programlarında okuyan öğrencilere burs verilmemekte olup burs almaya hak kazanan yabancı uyruklu öğrencilere burs almaya devam ettikleri vakitlerde her eğitim devresinde 8 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs) vakit ile 600,00 TL burs verilmektedir. 2021-2022 burs miktarı şimdilik belli olmadı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Sırtınızı dönerek sahip çıkamazsınız
        Haberler Ekonomi Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu ne zaman? 2021 VGM burs başvuru şartları nelerdir? Sonuçlar…
            SON DAKİKA