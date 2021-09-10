Açığa çıktı! Banka faizleri son dakika düşecek mi? Faiz indirimi olur mu? İhtiyaç, konut ve otomobil kredi faiz oranları...

BANKA FAİZLERİ DÜŞER Mİ, NE ZAMAN DÜŞECEK?

Bankalar kredi faiz oranlarını kademeli olarak aşağıya çekmeye başlarken sert bir faiz indirimi amacıyla ise Merkez Bankasının atacağı siyaset faiz indirimi aşaması bekleniyor.

Bu karar çıkmadan büyük bir faiz indirimi son derece zor görünürken en az 100 baz puanlık faiz indirimi ve bunun yanı sıra dolar kurunun denetim altında tutulması, ekonomik verilerin olumlu sinyal vermesi gerektiği de belirtiliyor. En erken faiz indirimi amacıyla ekonomistlerin tahmini ise 2021 senesi son çeyreğini amacıyla Eylül ayı ve ardından işaret ediliyor.