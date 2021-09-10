Açığa çıktı! Banka faizleri son dakika düşecek mi? Faiz indirimi olur mu? İhtiyaç, konut ve otomobil kredi faiz oranları...

Merkez Bankası PPK toplantısı için geri sayım başlarken Eylül ayı faiz kararı da merakla bekleniyor. Bilindiği gibi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık gösterge repo faizinde piyasa beklentileri doğrultusunda değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 19,00 olarak kalmıştı. TCMB, önceki 4 toplantısında da beklentilere paralel olarak faizi sabit bırakmıştı. Peki banka faizleri son dakika düşecek mi? Faiz indirimi olur mu?
BANKA FAİZLERİ DÜŞER Mİ, NE ZAMAN DÜŞECEK?
Bankalar kredi faiz oranlarını kademeli olarak aşağıya çekmeye başlarken sert bir faiz indirimi amacıyla ise Merkez Bankasının atacağı siyaset faiz indirimi aşaması bekleniyor.
Bu karar çıkmadan büyük bir faiz indirimi son derece zor görünürken en az 100 baz puanlık faiz indirimi ve bunun yanı sıra dolar kurunun denetim altında tutulması, ekonomik verilerin olumlu sinyal vermesi gerektiği de belirtiliyor. En erken faiz indirimi amacıyla ekonomistlerin tahmini ise 2021 senesi son çeyreğini amacıyla Eylül ayı ve ardından işaret ediliyor.
TCMB PPK TOPLANTISI NE ZAMAN?
TCMB'nin bir sonraki toplantısı 23 Eylül'de gerçekleştirilecek.
TCMB'DE ALINAN SON KARARLAR ŞÖYLE;
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık gösterge repo faizinde piyasa beklentileri doğrultusunda değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 19,00 olarak kaldı. TCMB, önceki 4 toplantısında da beklentilere paralel olarak faizi sabit bırakmıştı.
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketinde enflasyon beklentisi yıl sonu için yüzde 16,30, 12 ay sonrası için yüzde 12,48 ve 24 ay sonrası için yüzde 10,52 seviyesinde bulunuyor.
TCMB'nin enflasyon beklentisi 2021 yıl sonu için yüzde 14,1, 2022 yıl sonu için yüzde 7,8 seviyesinde bulunuyor.
Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Haziran ayında tüketici fiyatlarını yıllık %18,95 olarak açıkladı.