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    • Ekonomi
    • 10.09.2021 13:25
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    • 10.09.2021 13:25
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    Açığa çıktı! Banka faizleri son dakika düşecek mi? Faiz indirimi olur mu? İhtiyaç, konut ve otomobil kredi faiz oranları...

    Konut kredisinde son dakika gelişmeleri araştırılıyor. Bu kapsamda Faizler düşecek mi? sorusunun cevabı merak ediliyor. Ev sahibi olmak isteyen kişilerin konutta faiz kampanyası beklentisi sürüyor. Bilindiği üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), geçtiğimiz ay haftalık gösterge repo faizinde piyasa beklentileri doğrultusunda değişikliğe gitmedi ve politika faizini 19'da sabit bırakmıştı. Bankalar kredi faiz oranlarını kademeli olarak aşağıya çekmeye başlarken sert bir faiz indirimi amacıyla ise Merkez Bankasının atacağı siyaset faiz indirimi aşaması bekleniyor. Peki banka faizleri son dakika düşecek mi? Faiz indirimi olur mu?

    takvim.com.tr
    Banka faizleri son dakika düşecek mi? Faiz indirimi olur mu?

    Merkez Bankası PPK toplantısı için geri sayım başlarken Eylül ayı faiz kararı da merakla bekleniyor. Bilindiği gibi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık gösterge repo faizinde piyasa beklentileri doğrultusunda değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 19,00 olarak kalmıştı. TCMB, önceki 4 toplantısında da beklentilere paralel olarak faizi sabit bırakmıştı. Peki banka faizleri son dakika düşecek mi? Faiz indirimi olur mu?

    BANKA FAİZLERİ DÜŞER Mİ, NE ZAMAN DÜŞECEK?

    Bankalar kredi faiz oranlarını kademeli olarak aşağıya çekmeye başlarken sert bir faiz indirimi amacıyla ise Merkez Bankasının atacağı siyaset faiz indirimi aşaması bekleniyor.

    Bu karar çıkmadan büyük bir faiz indirimi son derece zor görünürken en az 100 baz puanlık faiz indirimi ve bunun yanı sıra dolar kurunun denetim altında tutulması, ekonomik verilerin olumlu sinyal vermesi gerektiği de belirtiliyor. En erken faiz indirimi amacıyla ekonomistlerin tahmini ise 2021 senesi son çeyreğini amacıyla Eylül ayı ve ardından işaret ediliyor.

    TCMB PPK TOPLANTISI NE ZAMAN?

    TCMB'nin bir sonraki toplantısı 23 Eylül'de gerçekleştirilecek.

    TCMB'DE ALINAN SON KARARLAR ŞÖYLE;

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık gösterge repo faizinde piyasa beklentileri doğrultusunda değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 19,00 olarak kaldı. TCMB, önceki 4 toplantısında da beklentilere paralel olarak faizi sabit bırakmıştı.

    Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketinde enflasyon beklentisi yıl sonu için yüzde 16,30, 12 ay sonrası için yüzde 12,48 ve 24 ay sonrası için yüzde 10,52 seviyesinde bulunuyor.

    TCMB'nin enflasyon beklentisi 2021 yıl sonu için yüzde 14,1, 2022 yıl sonu için yüzde 7,8 seviyesinde bulunuyor.

    Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) Haziran ayında tüketici fiyatlarını yıllık %18,95 olarak açıkladı.

        TCMB'DE SÖYLEM DEĞİŞİMİ

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu Alman iş örgütü AHK'nın toplantısına katıldı. Kavcıoğlu'nun toplantıda yaptığı konuşmasında enflasyona ilişkin açıklamaları öne çıktı.

        Kavcıoğlu, "Küresel merkez bankacılığında, para politikası duruşu belirlenirken, para politikasının etkisi dışında olan kısa vadeli arızi unsurlardan arındırılmış çekirdek enflasyon göstergeleri esas alınır. Özellikle salgının getirdiği olağanüstü koşullar, enflasyonun kısa vadeli oynaklıklardan arındırılmış ana eğilimini ölçmeye yarayan çekirdek enflasyon göstergelerinin önemini artırmakta." ifadelerini kullandı.

        KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI DÜŞECEK Mİ?

        Ev almak için faiz indirimini bekleyen vatandaşlar kredi faiz oranlarının yüzde 1'in altına düşürülmesini istiyor.

        KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE KADAR?

        Eylül 2021 tarihli banka banka konut kredisi faiz oranları şu şekilde:

        QNB Finansbank Konut Kredisi Faiz Oranı: %1,69

        ING Konut Kredisi Faiz Oranı: %1,59

        Garanti BBVA Konut Kredisi Faiz Oranı: %1,46

        ING Konut Kredisi Faiz Oranı: %1,59

        ICBC Turkey Konut Kredisi Faiz Oranı: %1,89

        Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı: %1,37

        Halkbank Konut Kredisi Faiz Oranı: %1,38

        Vakıfbank Konut Kredisi Faiz Oranı: %1,37

        Yapı Kredi Konut Kredisi Faiz Oranı: %1,37

        TEB Konut Kredisi Faiz Oranı: %1,59

        Akbank Konut Kredisi Faiz Oranı: %1,34

        İş Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı: %1,40
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        Haberler Ekonomi Açığa çıktı! Banka faizleri son dakika düşecek mi? Faiz indirimi olur mu? İhtiyaç, konut ve otomobil kredi faiz oranları...
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