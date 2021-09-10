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    • Ekonomi
    • 10.09.2021 09:53
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    • 10.09.2021 09:53
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    Tezol halka arz ne zaman? Tezol halka arz esit mi oransal mı? Borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu…

    Ekonomi gündemini yakından takip edenler Tezol halka arz ne zaman? Tezol halka arz esit mi oransal mı? Sorularına yanıt arar oldu. Sermaya Piyasası Kurulu’na (SPK) halka arz için başvuru yapan firmaların hangileri olduğu merak edilirken Europap Tezol Kağıt, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem göreceği haberi sonrasında detaylar hakkındaki araşırmalar hız kazandı. Peki Borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu nedir?

    takvim.com.tr
    Tezol halka arz ne zaman?

    Tezol halka arz ne zaman? Tezol halka arz esit mi oransal mı? Borsada ne zaman işlem görecek? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Europap Tezol Kağıt şirketinin halka arz başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından onaylandı, peki talep toplama tarihleri nedir? Borsada eşit mi oransal mı yer alacak? İşte merak edilenler…

    TEZOL HALKA ARZ NE ZAMAN?

    Şirketin halka arzı için DenizYatırım liderliğinde 8-9-10 Eylül tarihlerinde hisse başına 13.87 TL fiyatla talep toplanacak.

    20 milyon TL nominal paylarını halka arz edecek olan Europap Tezol'un yeterli talep gelmesi halinde 4 milyon TL ek pay satışı da yapılabilecek. Bu satışlarla birlikte toplam halka arz büyüklüğü ise 333 milyon TL olacak.

    Şirketin halka açıklık oranı ise yüzde 20 olurken, ek satışların gerçekleşmesi durumunda bu oran yüzde 24'e çıkacak.

    Yatırımcılar, bireysel yatırımcı grub'na 1000 adet ve altında, yüksek başvurulu yatırımcı grubuna ise 1001 adet ve üzerinde başvuru yaparak dahil olabilecek.

    Bireysel yatırımcı ve yüksek başvurulu bireysel yatırımcı grupları kendi içlerinde oransal dağıtıma tabi olacak. Halka arzın yüzde 60'ının ayrıldığı bireysel yatırımcılar, talebin karşılanma oranı açısından avantajlı olacak. Öte yandan bugüne kadar her yıl düzenli kar payı dağıtan şirketin, belirlediği temettü politikasıyla halka arzdan sonra da kârını yatırımcılarla paylaşmaya devam etmeyi hedeflediği duyuruldu.

    Europap Tezol Kağıt Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Tezol, "Halka açık şirket statüsünde olmanın iş ve işbirliklerimize ivme kazandıracağına ve global oyuncu olma hedefimize yüksek katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi. Tezol, üretimin yarısını 30'dan fazla ülkeye ihraç ettiklerini de söyledi.

    Tezol, "2021 ilk yarısı itibariyle 12 aylık ciromuz 682 milyon TL. 150 milyon TL kar ile kapattığımız bu dönemde FAVÖK'ümüz ise 159 milyon TL oldu. Aynı dönemde yüzde 22 net kar marjına ulaştık" bilgisini verdi.

        EUROPAP TEZOL HAKKINDA

        Kuruluşumuz kendi markaları ve özel markalı ürünler için üretim yapmak amacıyla 2001 yılında İzmir Bayraklı'da kurulan konverting tesisi ile faaliyete geçmiştir. Buradaki faaliyeti dışarıdan temin edilen jumbo bobinler halindeki yarı mamul temizlik kağıtlarından özelliklerine göre peçete, tuvalet kağıdı ve mutfak havlusu üretimi şeklindeydi.

        Kuruluşumuz üretim ve satışlarında çok hızlı bir gelişme göstermiş ve yatırıma yönelmiştir. 2004 yılı sonunda İzmir Torbalı'da yarı ürün ve konverting'i de kapsayan entegre tesisini devreye almıştır. Bu tesiste kendi ihtiyacı olan yarı ürünleri üretme olanağı kazanırken ürün çeşitliliğini de artırabilmiş, Ev Dışı Tüketim Pazarına da ürün üretebilir hale gelmiştir. Kendi ihtiyacından fazla olan yarı ürünleri ise ihracat ya da üçüncü taraflara satabilir hale gelmiştir.

        Europap Tezol takip eden yıllarda da büyümesini sürdürmüş, 2008 yılında İzmir Torbalı'daki fabrikasının kapasitesini iki katına çıkardıktan sonra 2016 yılında da Mersin-Tarsus OSB'de devreye giren yeni bir fabrika yatırımı ile kapasitesini %50 daha arttırmıştır.

        Kuruluşumuzun gerek İzmir-Torbalı gerekse Mersin-Tarsus OSB'deki fabrikaları ülkemiz temizlik kağıtları sektörüne öncülük ederek deinking prosesleri ile tesis edilmişlerdir. Çevreci olan bu proses ile piyasadan toplanan hurda kağıttan temizlik kağıdı üretilmekte olup bunlar ağırlıklı olarak ihraç edilmektedirler.

        Dinamik ve devamlı kendisini yenileyen bir kuruluş olan Europap Tezol İzmir-Torbalı ve Mersin-Tarsus OSB'de bulunan iki entegre fabrikası ile faaliyetlerini sürdürmektedir. PM1 ve PM2 Üretim Hatları İzmir fabrikasında PM3 hattı ise Mersin fabrikasında yer almaktadır. Üç hattın toplam kapasitesi 90.000 ton/yıl'dır. Her iki fabrikamız da konverting bölümlerimiz ile entegredir.
        İzmir fabrikamız 55.000 m2 açık alan üzerine kurulu 35.000 m2 kapalı alandan, Mersin ise 53.000 m2 açık alan üzerine kurulu 27.000 m2 kapalı alandan oluşmaktadır. İzmir fabrikasında ayrıca doğalgazdan kendi enerjimizin üretildiği kojenarasyon tesisi yer almaktadır.

        Her iki fabrikamızda bulunan deinking tesisleri ile piyasadan toplanıp temin edilen hurda kağıtların geri kazanımı ve katma değer yaratacak şekilde değerlendirilmesi sağlanmaktadır. Bunların ihraç edilmesiyle de ülkemize net döviz girişi sağlanmaktadır.

        Kağıt makinelerimizde 14 – 40 gr/m2 aralığında, %0 - %100 oranlarında hurda kağıt ve selüloz karışımlarından eni 2.85 m, çapı 2.2 m'ye kadar yarı ürün bobinleri üretilmekte, bunlar kendi konverting ihtiyacımız ve ihracat için yönlendirilmektedirler.

        Kağıt makinelerinde üretilen bobinler nihai ürün özelliklerine göre üretilmekte olup takip eden konverting bölümünde her ürün grubunun endi üretim hatlarında peçete, mutfak havlusu, kutu mendil, cep mendil, Z-havlu, dispenser havlu olarak ebatlanıp katlanmakta ve uygun ambalaj ile ambalajlanmaktadır.
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