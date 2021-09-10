Tezol halka arz ne zaman? Tezol halka arz esit mi oransal mı? Borsada ne zaman işlem görecek? Hisse kodu…

EUROPAP TEZOL HAKKINDA

Kuruluşumuz kendi markaları ve özel markalı ürünler için üretim yapmak amacıyla 2001 yılında İzmir Bayraklı'da kurulan konverting tesisi ile faaliyete geçmiştir. Buradaki faaliyeti dışarıdan temin edilen jumbo bobinler halindeki yarı mamul temizlik kağıtlarından özelliklerine göre peçete, tuvalet kağıdı ve mutfak havlusu üretimi şeklindeydi.



Kuruluşumuz üretim ve satışlarında çok hızlı bir gelişme göstermiş ve yatırıma yönelmiştir. 2004 yılı sonunda İzmir Torbalı'da yarı ürün ve konverting'i de kapsayan entegre tesisini devreye almıştır. Bu tesiste kendi ihtiyacı olan yarı ürünleri üretme olanağı kazanırken ürün çeşitliliğini de artırabilmiş, Ev Dışı Tüketim Pazarına da ürün üretebilir hale gelmiştir. Kendi ihtiyacından fazla olan yarı ürünleri ise ihracat ya da üçüncü taraflara satabilir hale gelmiştir.

Europap Tezol takip eden yıllarda da büyümesini sürdürmüş, 2008 yılında İzmir Torbalı'daki fabrikasının kapasitesini iki katına çıkardıktan sonra 2016 yılında da Mersin-Tarsus OSB'de devreye giren yeni bir fabrika yatırımı ile kapasitesini %50 daha arttırmıştır.

Kuruluşumuzun gerek İzmir-Torbalı gerekse Mersin-Tarsus OSB'deki fabrikaları ülkemiz temizlik kağıtları sektörüne öncülük ederek deinking prosesleri ile tesis edilmişlerdir. Çevreci olan bu proses ile piyasadan toplanan hurda kağıttan temizlik kağıdı üretilmekte olup bunlar ağırlıklı olarak ihraç edilmektedirler.



Dinamik ve devamlı kendisini yenileyen bir kuruluş olan Europap Tezol İzmir-Torbalı ve Mersin-Tarsus OSB'de bulunan iki entegre fabrikası ile faaliyetlerini sürdürmektedir. PM1 ve PM2 Üretim Hatları İzmir fabrikasında PM3 hattı ise Mersin fabrikasında yer almaktadır. Üç hattın toplam kapasitesi 90.000 ton/yıl'dır. Her iki fabrikamız da konverting bölümlerimiz ile entegredir.

İzmir fabrikamız 55.000 m2 açık alan üzerine kurulu 35.000 m2 kapalı alandan, Mersin ise 53.000 m2 açık alan üzerine kurulu 27.000 m2 kapalı alandan oluşmaktadır. İzmir fabrikasında ayrıca doğalgazdan kendi enerjimizin üretildiği kojenarasyon tesisi yer almaktadır.

Her iki fabrikamızda bulunan deinking tesisleri ile piyasadan toplanıp temin edilen hurda kağıtların geri kazanımı ve katma değer yaratacak şekilde değerlendirilmesi sağlanmaktadır. Bunların ihraç edilmesiyle de ülkemize net döviz girişi sağlanmaktadır.

Kağıt makinelerimizde 14 – 40 gr/m2 aralığında, %0 - %100 oranlarında hurda kağıt ve selüloz karışımlarından eni 2.85 m, çapı 2.2 m'ye kadar yarı ürün bobinleri üretilmekte, bunlar kendi konverting ihtiyacımız ve ihracat için yönlendirilmektedirler.

Kağıt makinelerinde üretilen bobinler nihai ürün özelliklerine göre üretilmekte olup takip eden konverting bölümünde her ürün grubunun endi üretim hatlarında peçete, mutfak havlusu, kutu mendil, cep mendil, Z-havlu, dispenser havlu olarak ebatlanıp katlanmakta ve uygun ambalaj ile ambalajlanmaktadır.