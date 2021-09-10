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    • Ekonomi
    • 10.09.2021 09:56
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    • 10.09.2021 09:56
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    10 Eylül fındık fiyatları ne kadar oldu? 2021 Düzce, Giresun, Kocaeli, Sakarya, Samsun fındık fiyatları!

    Fındık fiyatları yüz binlerce kişi tarafından merakla araştırılıyor. Karadeniz'in en önemli geçim kaynaklarından birisi olan fındığın fiyatları yaz aylarında çiftçiler tarafından merak ediliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz haftalarda müjdeli haberi vatandaşlarla paylaşmıştı. Bu gelişmenin sonrasında vatandaşlar il il fındık fiyatlarını araştırıyor. Peki, 10 Eylül fındık fiyatları ne kadar oldu? İşte 2021 Düzce, Giresun, Kocaeli, Sakarya, Samsun fındık fiyatları

    10 Eylül fındık fiyatları ne kadar oldu?

    Fındık fiyatlarıyla ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Bilindiği üzere çay ve fındık üretimi Karadeniz'in en önemli gelir kaynaklarından birisi. Yaz aylarında fındık üreticileri bahçelere inerek fındık topladı ve ardından fiyatları araştırıyor. Peki, 10 Eylül fındık fiyatları ne kadar oldu? 2021 Düzce, Giresun, Kocaeli, Sakarya, Samsun fındık fiyatları kaç TL oldu? İşte detaylar...

    FINDIK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre, Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira, Levant kalite fındık için ise kilogram başına 26,5 liradır." dedi.

    İşte 9 Eylül 2021 Ordu, Giresun, Sakarya, Düzce güncel fındık fiyatları;

    Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Yüksek randımanlı fındığa en az 1 lira fazla ödeme yapılacaktır. Çiftçilerimize alan bazlı mazot ve gübre desteğini de kilogramda 2 lira olarak veriyoruz."

    TMO'nun fındık alım fiyatıyla ilgili Erdoğan, "Nihai olarak fındık fiyatları kilogramda 29,5 lira ile 30 lira arasında gerçekleşiyor." diye konuştu.

    İL İL FINDIK FİYATLARI

    TMO FINDIK FİYATLARI : 21,00 TL - 22,50 TL

    AKÇAKOCA FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 24,34 TL

    ALAPLI FINDIK FİYATLARI: 20,50 TL - 24,00 TL

    BARTIN FINDIK FİYATLARI: 20,50 TL - 24,00 TL

        ÇARŞAMBA FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,00 TL

        DÜZCE FINDIK FİYATLARI: 21,00 TL - 24,34 TL

        FATSA FINDIK FİYATLARI: 20,75 TL - 24,14 TL

        GİRESUN FINDIK FİYATLARI: 21,24 TL - 26,90 TL

        KOCAELİ FINDIK FİYATLARI: 20,25 TL - 23,00 TL

        ORDU FINDIK FİYATLARI : 21,50 TL - 23,50 TL

        SAKARYA FINDIK FİYATLARI: 20,25 TL - 23,25 TL

        SAMSUN FINDIK FİYATLARI : 21,85 TL - 23,50 TL

        TERME FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,25 TL

        TRABZON FINDIK FİYATLARI: 21,75 TL - 23,25 TL

        ÜNYE FINDIK FİYATLARI: 21,50 TL - 23,50 TL

        ZONGULDAK FINDIK FİYATLARI: 20,25 TL - 23,00 TL
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        Haberler Ekonomi 10 Eylül fındık fiyatları ne kadar oldu? 2021 Düzce, Giresun, Kocaeli, Sakarya, Samsun fındık fiyatları!
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