Fındık fiyatlarıyla ilgili yaşanan son dakika gelişmeleri merakla takip ediliyor. Bilindiği üzere çay ve fındık üretimi Karadeniz'in en önemli gelir kaynaklarından birisi. Yaz aylarında fındık üreticileri bahçelere inerek fındık topladı ve ardından fiyatları araştırıyor. Peki, 10 Eylül fındık fiyatları ne kadar oldu? 2021 Düzce, Giresun, Kocaeli, Sakarya, Samsun fındık fiyatları kaç TL oldu? İşte detaylar...

FINDIK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre, Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira, Levant kalite fındık için ise kilogram başına 26,5 liradır." dedi.

İşte 9 Eylül 2021 Ordu, Giresun, Sakarya, Düzce güncel fındık fiyatları;