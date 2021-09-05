Fahiş fiyata bilet satan firmalar yandı! Bakanlık duyurdu! 1 Ocak'ta yürürlükte

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünün, yolcu taşımacılığında etkin denetimler yapmaya devam ettiği bildirildi.

Bu kapsamda ağustosta 864 otobüs işletmecisi ve 3 bin 612 otobüsün denetlendiği belirtilen açıklamada, "Denetimlerde, fahiş bilet fiyatlarının yanı sıra korsan taşımacılık yapılıp yapılmadığı, yetki belgeleri, zaman ve ücret tarifesine uyum, sürücülerin uygun yeterlilik belgeleri ve biletler de kontrol ediliyor. Özellikle Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) başta olmak üzere vatandaşlardan gelen şikayetler değerlendiriliyor." bilgisi verildi.