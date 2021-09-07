Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası niteliğindeki 2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da, devam eden toparlanmayla işgücüne katılım ve istihdam rakamlarında önemli bir artış öngörülüyor.
Önceki gece yayımlanan Orta Vadeli Program'a göre, bu yıl yüzde 12.6 olarak öngörülen işsizliğin, 2024 sonunda yüzde 10.9'a indirilmesi hedefleniyor.
Bu yılsonunda 28 milyon 641 bin kişi olması beklenen istihdam edilenlerin sayısının ise 2024'te 3 milyon 511 bin kişilik artışla 32 milyon 152 bine çıkarılması öngörülüyor.