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    Gençler ve kadınlar iş bulacak

    Orta Vadeli Program’da 3 yılda 3 milyon 511 bin kişiye iş bulunması hedefi konuldu. Özellikle gençlerin ve kadınların işe kavuşması için mesleki eğitim ve özel programlar devreye alınacak.

    Gençler ve kadınlar iş bulacak

    Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası niteliğindeki 2022-2024 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'da, devam eden toparlanmayla işgücüne katılım ve istihdam rakamlarında önemli bir artış öngörülüyor.

    Önceki gece yayımlanan Orta Vadeli Program'a göre, bu yıl yüzde 12.6 olarak öngörülen işsizliğin, 2024 sonunda yüzde 10.9'a indirilmesi hedefleniyor.

    Bu yılsonunda 28 milyon 641 bin kişi olması beklenen istihdam edilenlerin sayısının ise 2024'te 3 milyon 511 bin kişilik artışla 32 milyon 152 bine çıkarılması öngörülüyor.

        Genç İstihdam Ulusal Strateji Belgesi hayata geçirilecek.

        Programda öğrencilere yönelik staj faaliyetlerinin yaygınlaştırılması ve mesleki rehberliğin desteklenmesi öngörüldü.

        Öğrencilerin iş hayatına geçiş öncesi reel sektörün talep ettiği becerilerin sağlanması hedeflere girdi.

            ÖZEL PROGRAM


            Kadınlar, gençler ve engellilerin iş hayatına girişlerini hedefleyen 'İş Kulübü Programları' yaygınlaştırılacak. Kadınların iş kurma ve geliştirme süreçlerinin kolaylaştırılması, e-ticaretde daha fazla yer almaları teşvik edilecek.
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